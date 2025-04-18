Повернення "Зоряних війн". Чи долучиться Раян Гослінг до зіркового касту
Категорія
Шоу-бізнес
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Повернення "Зоряних війн". Чи долучиться Раян Гослінг до зіркового касту

Раян Гослінг долучиться до акторського складу “Зоряних війн”
Джерело:  Variety

У новій частині "Зоряних війн", яка отримала назву "Зоряний винищувач", з'явиться голлівудський актор Раян Гослінг. Про це повідомила американська кінематографічна компанія Lucasfilm.

Головні тези:

  • Реліз фільму запланований на 28 травня 2027 року.
  • Сценарій написав Джонатан Троппер, а сюжет нової частини буде розгортатися через п'ять років після подій попередньої.

Раян Гослінг долучиться до акторського складу “Зоряних війн”

Згідно з останніми даними, робота над новою стрічкою розпочнеться уже восени 2025 року.

З заявою з цього приводу виступив режисер Шон Леві. Він офіційно підтвердив, що глядачі отримають змогу насолодитися релізом уже 28 травня 2027 року.

Сценарій нової частини “Зоряних війн” написав Джонатан Троппер. У центрі сюжету — історія нових персонажів, яка буде розгортатися приблизно через п'ять років після подій попередньої частини стрічки.

Яка роль дістанеться Раяну Гослінгу — наразі не розкривають.

Фото: flickr.com

"Зоряний винищувач" — це новий стрибок для актора, який зазвичай не любить франшизи, і чиї нечисленні зустрічі з інтелектуальною власністю, до прикладу, фільми "Барбі" чи "Той, що біжить по лезу 2049", мали менший успіх у глядачів, ніж неймовірно прибуткова франшиза "Зоряні війни".

"Зоряні війни"- це легендарна фантастична франшиза, яка розповідає про боротьбу між світлом та темрявою у ​далекій галактиці.

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