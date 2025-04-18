Повернення "Зоряних війн". Чи долучиться Раян Гослінг до зіркового касту

У новій частині "Зоряних війн", яка отримала назву "Зоряний винищувач", з'явиться голлівудський актор Раян Гослінг. Про це повідомила американська кінематографічна компанія Lucasfilm.
Головні тези:
- Реліз фільму запланований на 28 травня 2027 року.
- Сценарій написав Джонатан Троппер, а сюжет нової частини буде розгортатися через п'ять років після подій попередньої.
Раян Гослінг долучиться до акторського складу “Зоряних війн”
Згідно з останніми даними, робота над новою стрічкою розпочнеться уже восени 2025 року.
З заявою з цього приводу виступив режисер Шон Леві. Він офіційно підтвердив, що глядачі отримають змогу насолодитися релізом уже 28 травня 2027 року.
Сценарій нової частини “Зоряних війн” написав Джонатан Троппер. У центрі сюжету — історія нових персонажів, яка буде розгортатися приблизно через п'ять років після подій попередньої частини стрічки.
Яка роль дістанеться Раяну Гослінгу — наразі не розкривають.
"Зоряні війни"- це легендарна фантастична франшиза, яка розповідає про боротьбу між світлом та темрявою у далекій галактиці.
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