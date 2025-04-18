Возвращение "Звездных войн". Присоединится ли Райан Гослинг к звездному касту
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Возвращение "Звездных войн". Присоединится ли Райан Гослинг к звездному касту

Райан Гослинг присоединится к актерскому составу "Звездных войн"
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Источник:  Variety

В новой части "Звездных войн", получившей название "Звездный истребитель", появится голливудский актер Райан Гослинг. Об этом сообщила американская кинематографическая компания Lucasfilm.

Главные тезисы

  • Релиз фильма намечен на 28 мая 2027 года.
  • Сценарий написал Джонатан Троппер, а сюжет новой части будет разворачиваться пять лет спустя после событий предыдущей.

Райан Гослинг присоединится к актерскому составу "Звездных войн"

Согласно последним данным, работа над новой лентой начнется уже осенью 2025 года.

С заявлением на этот счет выступил режиссер Шон Леви. Он официально подтвердил, что зрители получат возможность насладиться релизом уже 28 мая 2027 года.

Сценарий новой части "Звездных войн" написал Джонатан Троппер. В центре сюжета — история новых персонажей, которая будет разворачиваться примерно через пять лет после событий предыдущей части.

Какая роль достанется Райану Гослингу — пока не раскрывают.

Фото: flickr.com

"Звездный истребитель" — это новый скачок для актера, который обычно не любит франшизы, и чьи немногочисленные встречи с интеллектуальной собственностью, к примеру, фильмы "Барби" или "Бегущий по лезвию 2049", имели меньший успех у зрителей.

"Звездные войны" — это легендарная фантастическая франшиза, рассказывающая о борьбе между светом и тьмой в далекой галактике.

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