Глава узбецького земляцтва «Ватандош» Усман Баратов потрапив під арешт у РФ. Через мем у соцмережах на нього завели кримінальну справу про «збудження ненависті чи ворожнечі». На картинці від чиновника зображено півня із фразою: «Фіг вам, а не яйця! Поверніть “пєтухів” із фронту!».

Російського чиновника арештували за мем про “пєтухів”

Глава узбецького земляцтва Усман Баратов потрапив за грати на два місяці через жарт в Інтернеті.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Голова узбецького земляцтва «Ватандош» підозрюється російською правоохоронною системою у «збудженні ненависті чи ворожнечі» через картинку, яку він розмістив у «Однокласниках». На ній зображено півня із фразою: «Фіг вам, а не яйця! Поверніть “пєтухів” із фронту!».

На мем образилися воєнкори та донесли до Слідчого комітету. Сам Баратов заявляв, що це «сатиричне фото курок, яке ніякого відношення не має до образ учасників СВО».

Провину Баратов не визнав. У справі призначили лінгвістичну та комп'ютерно-технічну експертизи.

Медведєв пропонує саджати українців за приготування новорічних салатів

Зокрема, Медведєв, в якого, вочевидь, чергове загострення, пропонує позбавляти громадян України волі терміном до 7 років за підготовку до приготування або поширення таких відомих новорічних салатів як "оселедець під шубою" та "олів'є".

Приготування або підготовка до приготування "салату олів'є" або "салату оселедець під шубою", а також поширення рецепта зазначених салатів серед невизначеного кола осіб, так само як їх включення до меню підприємств громадського харчування, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років або штрафом у розмірі одного мільйона гривень з вилученням предметів злочину, - заявляє заступник глави Радбезу РФ. Поширити

Він також пропонує тюремне ув’язнення на термін від 7 до 17 років, які вчинили повторний “злочин”.

Аналогічне покарання варто ввести для тих, хто готував новорічні салати "з використанням службового становища", вважає чинний заступник голови Радбезу РФ.