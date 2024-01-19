Верните "петухов" с фронта. В России чиновника арестовали за мем о солдатах РФ

Глава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов попал под арест в РФ. Из-за мема в соцсетях на него завели уголовное дело о «возбуждении ненависти или вражды». На картинке от чиновника изображен петух с фразой: «Фиг вам, а не яйца! Верните "петухов" с фронта!».
Российского чиновника арестовали за мем о "петухах"
Глава узбекского землячества Усман Баратов попал за решетку на два месяца из-за шутки в Интернете.
Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Глава узбекского землячества «Ватандош» подозревается российской правоохранительной системой в «возбуждении ненависти или вражды» из-за картинки, которую он разместил в «Одноклассниках». На ней изображен петух с фразой: «Фиг вам, а не яйца! Верните "петухов" с фронта!».
На мем обиделись военкоры и донесли Следственному комитету. Сам Баратов заявлял, что это «сатирическое фото куриц, не имеющее никакого отношения к обидам участников СВО».
Вину Баратов не признал. В деле назначили лингвистическую и компьютерно-техническую экспертизу.
Медведев предлагает сажать украинцев за приготовление новогодних салатов
В частности, Медведев, у которого, очевидно, очередное обострение, предлагает лишать граждан Украины свободы сроком до 7 лет за подготовку к приготовлению или распространению таких известных новогодних салатов как "селедка под шубой" и "оливье".
Он также предлагает тюремное заключение на срок от 7 до 17 лет, совершивших повторное преступление.
Аналогичное наказание следует ввести для тех, кто готовил новогодние салаты "с использованием служебного положения", считает действующий замглавы Совбеза РФ.
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