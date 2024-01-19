Верните "петухов" с фронта. В России чиновника арестовали за мем о солдатах РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Верните "петухов" с фронта. В России чиновника арестовали за мем о солдатах РФ

Баратов
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Источник:  online.ua

Глава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов попал под арест в РФ. Из-за мема в соцсетях на него завели уголовное дело о «возбуждении ненависти или вражды». На картинке от чиновника изображен петух с фразой: «Фиг вам, а не яйца! Верните "петухов" с фронта!».

Российского чиновника арестовали за мем о "петухах"

Глава узбекского землячества Усман Баратов попал за решетку на два месяца из-за шутки в Интернете.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Глава узбекского землячества «Ватандош» подозревается российской правоохранительной системой в «возбуждении ненависти или вражды» из-за картинки, которую он разместил в «Одноклассниках». На ней изображен петух с фразой: «Фиг вам, а не яйца! Верните "петухов" с фронта!».

На мем обиделись военкоры и донесли Следственному комитету. Сам Баратов заявлял, что это «сатирическое фото куриц, не имеющее никакого отношения к обидам участников СВО».

Вину Баратов не признал. В деле назначили лингвистическую и компьютерно-техническую экспертизу.

Медведев предлагает сажать украинцев за приготовление новогодних салатов

В частности, Медведев, у которого, очевидно, очередное обострение, предлагает лишать граждан Украины свободы сроком до 7 лет за подготовку к приготовлению или распространению таких известных новогодних салатов как "селедка под шубой" и "оливье".

Приготовление или подготовка к приготовлению "салата оливье" или "салату сельдь под шубой", а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределенного круга лиц, равно как их включение в меню предприятий общественного питания, - карается лишением свободы на срок от трех до трех семи лет или штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления, – заявляет замглавы Совбеза РФ.

Он также предлагает тюремное заключение на срок от 7 до 17 лет, совершивших повторное преступление.

Аналогичное наказание следует ввести для тех, кто готовил новогодние салаты "с использованием служебного положения", считает действующий замглавы Совбеза РФ.

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