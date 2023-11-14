Повітряні сили розкрили подробиці нічної атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили розкрили подробиці нічної атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
робота ППО

Уночі 14 листопада армія Російської Федерації запустила по Україні 9 ударних безпілотників типу "Шахед" і 2 ракети.

У ПС озвучили результати своєї роботи під час нової атаки Росії

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил, українській ППО вдалося знищити 7 з 9 ворожих цілей.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться в офіційному повідомленні.

Окрім того, наголошується, що дрони російські загарбники запустили з Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край Росії), балістичну ракету "Іскандер-М" − з району Джанкоя (Крим), а керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.

Також нещодавно з’явилася інформація про те, що ввечері 13 листопада, близько 22:00, армія РФ завдала удару за допомогою 6 дронів-камікадзе типу "Шахед" по Ізюмському району.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Без постраждалих. 4 дрони збиті силами ППО.

Що відбувалося на фронті протягом 13 листопада

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута та продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку

Окрім того, повідомляється, що Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили:

  • 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

  • 2 пункти управління,

  • 6 артилерійських засобів,

  • засіб протиповітряної оборони та іншу важливу ціль противника.

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