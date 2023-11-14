Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки РФ на Украину

Ночью 14 ноября армия Российской Федерации запустила по Украине 9 ударных беспилотников типа "Шахед" и 2 ракеты.
В ПС озвучили результаты своей работы во время новой атаки России
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил, украинскому ПВО удалось уничтожить 7 из 9 вражеских целей.
Кроме того, сообщается, что дроны российские захватчики запустили из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край России), баллистическую ракету "Искандер-М" – из района Джанкоя (Крым), а управляемую авиационную Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской.
Также недавно появилась информация о том, что вечером 13 ноября, около 22:00, армия РФ нанесла удар с помощью 6 дронов-камикадзе типа "Шахед" по Изюмскому району.
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
В результате попадания повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. Без пострадавших. 4 дрона сбиты силами ПВО.
Что происходило на фронте в течение 13 ноября
Согласно данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.
Наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
Кроме того, сообщается, что Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили:
6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
2 пункта управления,
6 артиллерийских средств,
средство противовоздушной обороны и другую важную цель противника.
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