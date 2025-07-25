Правоохоронці ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації — затримано 14 організаторів

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 14-х організаторів оборудок у різних регіонах України.

Правоохоронці ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації

Серед фігурантів — адміністратори Телеграм-каналів та посадовці держустанов.

Так, у Києві викрито чиновницю з «Українського науково-практичного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф» Міністерства охорони здоров’я, яка торгувала фіктивними довідками для оформлення інвалідності.

До незаконної діяльності вона залучила шістьох лікарів, які організовували ухилянтам фейкове стаціонарне «лікування» для оформлення історії хвороби. Правоохоронці затримали посадовицю МОЗ «на гарячому», коли вона отримувала новий транш хабаря за підроблені документи.

Крім того, на Київщині викрито п’ятьох адміністраторів Телеграм-каналів, які «підсвічували» локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців. Поширити

Також затримано водія таксі, який на своїй сторінці у тіктоку закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких «зливав» у соцмережу.

На Закарпатті затримано трьох місцевих мешканців — водія місцевої пекарні, його співмешканку та напарника, які брали ухилянтів у хлібовозки під виглядом експедиторів і перевозили до західного кордону. Потім «пасажири» намагалися перетнути адмінмежу вплав через річку Тиса.

Також у Береговому викрито працівницю місцевої АЗС, яка під час робочої зміни додатково «заробляла» на тому, що «підказувала» військовозобов’язаним як втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Затримання СБУ

У Полтавській області викрито двох працівників військкомату, які заробляли на ухилянтах. За гроші вони обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків, щоб ті не потрапили під мобілізацію.

На Черкащині кіберфахівці СБУ викрили 30-річного адміністратора Телеграм-каналу, який «зашифрованими» термінами закликав військовозобов’язаних обходити патрулі правоохоронців і ТЦК. Поширити

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.