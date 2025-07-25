Правоохранители ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации — задержаны 14 организаторов

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали 14 организаторов сделок в разных регионах Украины.

Правоохранители ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации

Среди фигурантов — администраторы телеграмм-каналов и чиновники госучреждений.

Так, в Киеве разоблачена чиновница из «Украинского научно-практического центра экстренной медпомощи и медицины катастроф» Министерства здравоохранения, которая торговала фиктивными справками для оформления инвалидности.

К незаконной деятельности она привлекла шесть врачей, которые организовывали ухилянтам фейковое стационарное «лечение» для оформления истории болезни.

Кроме того, в Киевской области разоблачены пять администраторов Телеграмм-каналов, которые «подсвечивали» локации мобильных групп ТЦК и правоохранителей. Поделиться

Также задержан водитель такси, который на своей странице в тектоке призвал обходить маршруты движения представителей военкоматов, координаты которых «сливал» в соцсеть.

На Закарпатье задержаны три местных жителя — водитель местной пекарни, его сожительница и напарник, которые брали уклонявшихся у хлебовозки под видом экспедиторов и перевозили к западной границе.

Также в Берегово разоблачена работница местной АЗС, которая во время рабочей смены дополнительно «зарабатывала» на том, что «подсказывала» военнообязанным как бежать за границу вне пунктов пропуска.

Задержание СБУ

В Полтавской области разоблачены два работника военкомата, которые зарабатывали на ухилянтах. За деньги они обещали работникам местной агрофирмы вычеркивать из списков, чтобы те не попали под мобилизацию.

В Черкасской области киберспециалисты СБУ разоблачили 30-летнего администратора Телеграмм-канала, который «зашифрованными» сроками призвал военнообязанных обходить патрули правоохранителей и ТЦК. Поделиться

По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);

ч. 1 ст. 368 (принятие предложения обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.