Правоохранители ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации — задержаны 14 организаторов

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали 14 организаторов сделок в разных регионах Украины.
Главные тезисы
- Правоохранители ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали 14 организаторов в разных регионах Украины.
- Были выявлены фиктивные схемы получения инвалидности и организованное уклонение от мобилизации, в которых участвовали администраторы телеграм-каналов и чиновники.
Правоохранители ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации
Среди фигурантов — администраторы телеграмм-каналов и чиновники госучреждений.
Так, в Киеве разоблачена чиновница из «Украинского научно-практического центра экстренной медпомощи и медицины катастроф» Министерства здравоохранения, которая торговала фиктивными справками для оформления инвалидности.
К незаконной деятельности она привлекла шесть врачей, которые организовывали ухилянтам фейковое стационарное «лечение» для оформления истории болезни.
Также задержан водитель такси, который на своей странице в тектоке призвал обходить маршруты движения представителей военкоматов, координаты которых «сливал» в соцсеть.
На Закарпатье задержаны три местных жителя — водитель местной пекарни, его сожительница и напарник, которые брали уклонявшихся у хлебовозки под видом экспедиторов и перевозили к западной границе.
Также в Берегово разоблачена работница местной АЗС, которая во время рабочей смены дополнительно «зарабатывала» на том, что «подсказывала» военнообязанным как бежать за границу вне пунктов пропуска.
В Полтавской области разоблачены два работника военкомата, которые зарабатывали на ухилянтах. За деньги они обещали работникам местной агрофирмы вычеркивать из списков, чтобы те не попали под мобилизацию.
По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
ч. 3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);
ч. 1 ст. 368 (принятие предложения обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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