Правоохоронці викрили "крота" спецслужб РФ у лавах ЗСУ — коригував атаки по Дніпропетровщині
Правоохоронці викрили "крота" спецслужб РФ у лавах ЗСУ — коригував атаки по Дніпропетровщині

Контррозвідка Служби безпеки у взаємодії із Головнокомандувачем Збройних Сил України затримала ще одного агента РФ у лавах ЗСУ. Ним виявився мобілізований із Дніпра, який коригував повітряні удари агресора.

Головні тези:

  • Українські правоохоронці виявили та затримали агента РФ, який коригував повітряні удари агресора по Дніпропетровщині.
  • Фігурант був завербований восени 2025 року співробітником ФСБ та передавав російській стороні координати українських військових об'єктів.

Мобілізований з Дніпра коригував повітряні удари РФ

Як встановило розслідування, фігурант був завербований співробітником ФСБ восени 2025 року. У поле зору окупантів він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

Після вербування агент мобілізувався до тилової військової частини регіону, щоб «зсередини» шпигувати для РФ.

За інструкцією ФСБ фігурант мав передавати рашистам координати тимчасового базування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.

Для цього зловмисник знімав військові обʼєкти на камеру та позначав їхні геолокації.

Невдовзі, після виконання агентурних завдань, фігурант самовільно залишив військову частину, де проходив службу, та «злив» її локацію ФСБ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила «крота» та покроково задокументувала його розвідактивність. Одночасно з цим СБУ провела заходи із убезпечення локацій Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації фігуранта було затримано за місцем проживання його родичів, де він переховувався від правосуддя.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ провела ще одну успішну операцію

