Правоохранители разоблачили "крота" спецслужб РФ в рядах ВСУ — корректировал атаки по Днепропетровщине
Категория
Украина
Дата публикации

Правоохранители разоблачили "крота" спецслужб РФ в рядах ВСУ — корректировал атаки по Днепропетровщине

СБУ
СБУ
Читати українською

Контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины задержала еще одного агента РФ в рядах ВСУ. Им оказался мобилизованный из Днепра, корректировавший воздушные удары агрессора.

Главные тезисы

  • Агент российских спецслужб был задержан в рядах Вооруженных Сил Украины за шпионаж и корректировку атак на Днепропетровщине.
  • Фигурант был завербован сотрудником ФСБ и передавал российской стороне координаты украинских военных объектов.
  • Следствие установило, что агент мобилизовался из Днепра и снимал военные объекты на камеру для передачи информации российским спецслужбам.

Мобилизированный с Днепра корректировал воздушные удары РФ

Как установило расследование, фигурант был завербован сотрудником ФСБ осенью 2025 года. В поле зрения окупантов он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграмм-каналах.

После вербовки агент мобилизовался в тыловую воинскую часть региона, чтобы «изнутри» шпионить для РФ.

По инструкции ФСБ фигурант должен был передавать рашистам координаты временного базирования подразделений ВСУ и Нацгвардии, по которым враг готовил ракетно-дроновые атаки.

Для этого злоумышленник снимал военные объекты на камеру и отмечал их геолокации.

Вскоре после выполнения агентурных задач фигурант самовольно покинул военную часть, где проходил службу, и «слив» ее локацию ФСБ.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила крота и пошагово задокументировала его разведактивность. Одновременно с этим СБУ провела мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны.

На финальном этапе спецоперации фигурант был задержан по месту жительства его родственников, где он скрывался от правосудия.

Во время обысков у него изъят смартфон с поличным на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

