Правоохранители разоблачили "крота" спецслужб РФ в рядах ВСУ — корректировал атаки по Днепропетровщине

Контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины задержала еще одного агента РФ в рядах ВСУ. Им оказался мобилизованный из Днепра, корректировавший воздушные удары агрессора.
Главные тезисы
- Агент российских спецслужб был задержан в рядах Вооруженных Сил Украины за шпионаж и корректировку атак на Днепропетровщине.
- Фигурант был завербован сотрудником ФСБ и передавал российской стороне координаты украинских военных объектов.
- Следствие установило, что агент мобилизовался из Днепра и снимал военные объекты на камеру для передачи информации российским спецслужбам.
Мобилизированный с Днепра корректировал воздушные удары РФ
Как установило расследование, фигурант был завербован сотрудником ФСБ осенью 2025 года. В поле зрения окупантов он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграмм-каналах.
После вербовки агент мобилизовался в тыловую воинскую часть региона, чтобы «изнутри» шпионить для РФ.
По инструкции ФСБ фигурант должен был передавать рашистам координаты временного базирования подразделений ВСУ и Нацгвардии, по которым враг готовил ракетно-дроновые атаки.
Для этого злоумышленник снимал военные объекты на камеру и отмечал их геолокации.
Вскоре после выполнения агентурных задач фигурант самовольно покинул военную часть, где проходил службу, и «слив» ее локацию ФСБ.
На финальном этапе спецоперации фигурант был задержан по месту жительства его родственников, где он скрывался от правосудия.
Во время обысков у него изъят смартфон с поличным на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-