Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання газу з ГТС України
Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання газу з ГТС України

СБУ
газ

Служба безпеки України та слідчі Національної поліції викрили масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи України на суму понад 251 млн гривень.

Головні тези:

  • Служба безпеки України та Національна поліція викрили масштабну схему крадіжки газу з ГТС України на понад 251 млн гривень.
  • Ексочільник приватної компанії спільно з комерційною структурою організували відбір газу з державної труби, щоб покрити власні втрати і отримати прибуток.
  • Учасники схеми відкачали понад 10,5 млн кубометрів газу, виправдовуючи свої дії «винятковими обставинами» та продовжуючи незаконну діяльність.

СБУ розкрила багатомільйонну схему крадіжки газу на Черкащині

За матеріалами справи, протягом лютого-червня 2023 року фігуранти вкрали державного газу на 251 млн 174 тисяч гривень.

Як встановило розслідування, до організації оборудки причетний ексочільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який тоді перебував на посаді голови правління цього підприємства.

Ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала газ у постачальника для покриття власних виробничих втрат.

На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Утім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної "труби" ГТС.

Щоб виправдати злочин, ділки прикривались "винятковими обставинами" та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою.

У такий спосіб учасники оборудки незаконно «викачали» з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природного газу.

Правоохоронці повідомили екскерівнику приватної компанії про підозру. Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми.

