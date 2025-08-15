Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения газа из ГТС Украины
Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения газа из ГТС Украины

Служба безопасности Украины и следователи Национальной полиции разоблачили масштабную схему присвоения топлива из газотранспортной системы Украины на сумму более 251 млн гривен.

Главные тезисы

  • Правоохранители раскрыли масштабную схему кражи газа из газотранспортной системы Украины на сумму более 251 млн гривен.
  • Экс-руководитель и коммерческая структура организовали отбор газа из государственной трубы для собственной выгоды.
  • Участники схемы беззаконно откачали более 10,5 млн кубометров газа, оправдывая свои действия “исключительными обстоятельствами”.

СБУ раскрыла многомиллионную схему кражи газа в Черкасской области

По материалам дела, в течение февраля-июня 2023 фигуранты украли государственного газа на 251 млн 174 тысяч гривен.

Как установило расследование, к организации сделки причастен эксочельщик местной частной компании в сфере газоснабжения, находившийся тогда на посту председателя правления этого предприятия.

Еще в начале полномасштабной войны коммерческая структура фигуранта закупала газ у поставщика для покрытия собственных производственных потерь.

В начале 2023 г. госпредприятие прекратило сотрудничество с частной компанией из-за ее задолженности за приобретенное сырье. Впрочем, вместо того, чтобы уплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты провели несанкционированный отбор газа из государственной "трубы" ГТС.

Чтобы оправдать преступление, дельцы прикрывались "исключительными обстоятельствами" и продолжали производить отбор природного газа для покрытия потребностей компании. При этом полученную прибыль распределяли между собой.

Таким образом, участники сделки незаконно «выкачали» из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа.

Правоохранители сообщили экс-руководителю частной компании о подозрении. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.

