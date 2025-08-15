Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения газа из ГТС Украины

Служба безопасности Украины и следователи Национальной полиции разоблачили масштабную схему присвоения топлива из газотранспортной системы Украины на сумму более 251 млн гривен.
Главные тезисы
- Правоохранители раскрыли масштабную схему кражи газа из газотранспортной системы Украины на сумму более 251 млн гривен.
- Экс-руководитель и коммерческая структура организовали отбор газа из государственной трубы для собственной выгоды.
- Участники схемы беззаконно откачали более 10,5 млн кубометров газа, оправдывая свои действия “исключительными обстоятельствами”.
СБУ раскрыла многомиллионную схему кражи газа в Черкасской области
По материалам дела, в течение февраля-июня 2023 фигуранты украли государственного газа на 251 млн 174 тысяч гривен.
Как установило расследование, к организации сделки причастен эксочельщик местной частной компании в сфере газоснабжения, находившийся тогда на посту председателя правления этого предприятия.
Еще в начале полномасштабной войны коммерческая структура фигуранта закупала газ у поставщика для покрытия собственных производственных потерь.
В начале 2023 г. госпредприятие прекратило сотрудничество с частной компанией из-за ее задолженности за приобретенное сырье. Впрочем, вместо того, чтобы уплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты провели несанкционированный отбор газа из государственной "трубы" ГТС.
Таким образом, участники сделки незаконно «выкачали» из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа.
Правоохранители сообщили экс-руководителю частной компании о подозрении. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.
