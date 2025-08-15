Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения газа из ГТС Украины

Служба безопасности Украины и следователи Национальной полиции разоблачили масштабную схему присвоения топлива из газотранспортной системы Украины на сумму более 251 млн гривен.

СБУ раскрыла многомиллионную схему кражи газа в Черкасской области

По материалам дела, в течение февраля-июня 2023 фигуранты украли государственного газа на 251 млн 174 тысяч гривен.

Как установило расследование, к организации сделки причастен эксочельщик местной частной компании в сфере газоснабжения, находившийся тогда на посту председателя правления этого предприятия.

Еще в начале полномасштабной войны коммерческая структура фигуранта закупала газ у поставщика для покрытия собственных производственных потерь.

В начале 2023 г. госпредприятие прекратило сотрудничество с частной компанией из-за ее задолженности за приобретенное сырье. Впрочем, вместо того, чтобы уплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты провели несанкционированный отбор газа из государственной "трубы" ГТС.

Чтобы оправдать преступление, дельцы прикрывались "исключительными обстоятельствами" и продолжали производить отбор природного газа для покрытия потребностей компании. При этом полученную прибыль распределяли между собой. Поделиться

Таким образом, участники сделки незаконно «выкачали» из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа.