Растратил 1 млрд бюджетных средств. СБУ разоблачила экс-чиновника Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

Растратил 1 млрд бюджетных средств. СБУ разоблачила экс-чиновника Минобороны

СБУ
Малюк
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Военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины при содействии Министра обороны смогли разоблачить растрату более 1 млрд грн, выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ в течение марта-декабря 2022 года. К преступлению причастен бывший чиновник Минобороны.

Главные тезисы

  • Стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%.
  • Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Что удалось узнать СБУ

В рамках расследования стало известно, что экс-глава одного из департаментов Минобороны, будучи в должности весной 2022 года, подписал договор с частной компанией по закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставке для Сил обороны Украины.

Что важно понимать, стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее снабжения выросла на 221%.

По материалам дела, должностное лицо Минобороны не осуществило надлежащую проверку обоснованности указанных сумм и не согласовало заключение контракта с профильными подразделениями оборонного ведомства. Это привело к бюджетному ущербу в особо крупных размерах.

Бывшему чиновнику Минобороны сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (расход имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах).

СБУ обращает внимание на то, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следует отметить, что злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

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