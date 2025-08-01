Растратил 1 млрд бюджетных средств. СБУ разоблачила экс-чиновника Минобороны

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины при содействии Министра обороны смогли разоблачить растрату более 1 млрд грн, выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ в течение марта-декабря 2022 года. К преступлению причастен бывший чиновник Минобороны.
Главные тезисы
- Стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%.
- Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Что удалось узнать СБУ
В рамках расследования стало известно, что экс-глава одного из департаментов Минобороны, будучи в должности весной 2022 года, подписал договор с частной компанией по закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставке для Сил обороны Украины.
Что важно понимать, стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее снабжения выросла на 221%.
Бывшему чиновнику Минобороны сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (расход имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах).
СБУ обращает внимание на то, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следует отметить, что злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.
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