Розтратив 1 млрд бюджетних коштів. СБУ викрила експосадовця Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Розтратив 1 млрд бюджетних коштів. СБУ викрила експосадовця Міноборони

СБУ
Розтратив 1 млрд бюджетних коштів. СБУ викрила експосадовця Міноборони

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України за сприяння Міністра оборони змогли викрити розтрату понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року. До злочину причетний колишній посадовець Міноборони.

Головні тези:

  • Вартість самої продукції була штучно завищена на 41%.
  • Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що вдалося дізнатися СБУ

У межах розслідування стало відомо, що ексочільник одного із департаментів Міноборони, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, підписав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для Сил оборони України.

Що важливо розуміти, вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.

За матеріалами справи, посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах.

Колишньому посадовцю Міноборони повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

СБУ звертає увагу на те, що наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Варто зазначити, що зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

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