Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від служби у ЗСУ — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від служби у ЗСУ — що відомо

поліція

Правоохоронці в результаті спецоперації «Опікун» викрили масштабну схему ухилення від служби у Збройних силах України через підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю у 12 областях та столичному регіоні.

Головні тези:

  • Правоохоронці в рамках спецоперації «Опікун» викрили масштабну схему ухилення від служби в ЗСУ через підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю.
  • Близько 100 фактів підроблення довідок було викрито за результатами двох етапів операції, що дозволило правоохоронцям провести близько 50 обшуків.
  • Учасників схеми чекає до 10 років ув'язнення за ухилення від військової служби в умовах воєнного стану.

Нацполіція викрила масштабну схему ухилення від служби у ЗСУ

За результатами двох етапів масштабної спецоперації оперативники Департаменту стратегічних розслідувань і слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно із внутрішньою безпекою ЗСУ викрили близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю, з використанням яких військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби.

Зловмисники підроблювали документи про необхідність постійного догляду за власними родичами, які нібито мали інвалідність.

Для військових, які перебували на службі, це слугувало підставою для дострокового припинення виконання службових обовʼязків за сімейними обставинами. У випадку з чоловіками, які підлягали мобілізації, фальшиві документи гарантували їм отримання відтермінування від служби.

До прикладу, 27-річний мешканець столиці за один день встиг одружитися й одразу оформити підроблені документи про необхідність догляду за «новоспеченою» дружиною, яка виявилась особою з інвалідністю.

В іншому епізоді військовий у Дніпрі не лише додав до рапорту на звільнення фіктивну довідку про наявність у дружини ІІ групи інвалідності, а ще й незаконно отримав понад 160 тис грн компенсації за невикористану відпустку.

Лише за результатами перших двох етапів масштабної операції «Опікун» правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовослужбовців та військовозобовʼязаних у Закарпатській, Сумський, Дніпропетровській, Тернопільській, Хмельницький, Одеський, Черкаський, Харківський, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій, Київській областях та у столиці. Серед іншого вилучили підроблену медичну документацію.

На підставі зібраних доказів вже вісьмом учасникам схем повідомили про підозру. За ухилення від військової служби в умовах воєнного стану їм загрожує до 10 років увʼязнення.

Ініційоване скасування незаконно отриманих відстрочок та підготовлені документи щодо мобілізації викритих осіб до лав ЗСУ.

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