Правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от службы в ВСУ — что известно

Правоохранители в результате спецоперации «Опекун» разоблачили масштабную схему уклонения от службы в Вооруженных силах Украины из-за подделки справок по уходу за людьми с инвалидностью в 12 областях и столичном регионе.

Нацполиция разоблачила масштабную схему уклонения от службы в ВСУ

По результатам двух этапов масштабной спецоперации оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с внутренней безопасностью ВСУ разоблачили около 100 фактов подделки справок по уходу за людьми с инвалидностью, с использованием которых военные и призывники пытались избежать исполнения обязанностей военной службы.

Злоумышленники подделывали документы о необходимости постоянного ухода за собственными родственниками, якобы имеющими инвалидность.

Для находившихся на службе военных это служило основанием для досрочного прекращения выполнения служебных обязанностей по семейным обстоятельствам. В случае с подлежащими мобилизации мужчинами фальшивые документы гарантировали им получение отсрочки от службы.

К примеру, 27-летний житель столицы за один день успел жениться и сразу оформить поддельные документы о необходимости ухода за «новоиспеченной» женой, оказавшейся лицом с инвалидностью. Поделиться

В другом эпизоде военный в Днепре не только добавил в рапорт на увольнение фиктивную справку о наличии у жены II группы инвалидности, но и незаконно получил более 160 тыс грн компенсации за неиспользованный отпуск.

Только по результатам первых двух этапов масштабной операции «Опекун» правоохранители провели около 50 обысков по местам жительства военнослужащих и военнообязанных в Закарпатской, Сумской, Днепропетровской, Тернопольской, Хмельницкий, Одесской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой, Киевской областях и столице. Среди прочего изъяли поддельную медицинскую документацию.

На основании собранных доказательств уже восьми участникам схем сообщили о подозрении. За уклонение от военной службы в условиях военного положения им грозит до 10 лет тюрьмы.