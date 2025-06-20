Правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от службы в ВСУ — что известно

Правоохранители в результате спецоперации «Опекун» разоблачили масштабную схему уклонения от службы в Вооруженных силах Украины из-за подделки справок по уходу за людьми с инвалидностью в 12 областях и столичном регионе.
Главные тезисы
- В результате спецоперации «Опекун» правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от службы в ВСУ через подделку справок по уходу за инвалидами.
- Около 100 фактов подделки справок были выявлены, после чего было проведено около 50 обысков по местам жительства военнослужащих.
- За участие в схеме уклонения от службы в условиях военного положения участникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Нацполиция разоблачила масштабную схему уклонения от службы в ВСУ
По результатам двух этапов масштабной спецоперации оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с внутренней безопасностью ВСУ разоблачили около 100 фактов подделки справок по уходу за людьми с инвалидностью, с использованием которых военные и призывники пытались избежать исполнения обязанностей военной службы.
Злоумышленники подделывали документы о необходимости постоянного ухода за собственными родственниками, якобы имеющими инвалидность.
Для находившихся на службе военных это служило основанием для досрочного прекращения выполнения служебных обязанностей по семейным обстоятельствам. В случае с подлежащими мобилизации мужчинами фальшивые документы гарантировали им получение отсрочки от службы.
В другом эпизоде военный в Днепре не только добавил в рапорт на увольнение фиктивную справку о наличии у жены II группы инвалидности, но и незаконно получил более 160 тыс грн компенсации за неиспользованный отпуск.
Только по результатам первых двух этапов масштабной операции «Опекун» правоохранители провели около 50 обысков по местам жительства военнослужащих и военнообязанных в Закарпатской, Сумской, Днепропетровской, Тернопольской, Хмельницкий, Одесской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой, Киевской областях и столице. Среди прочего изъяли поддельную медицинскую документацию.
На основании собранных доказательств уже восьми участникам схем сообщили о подозрении. За уклонение от военной службы в условиях военного положения им грозит до 10 лет тюрьмы.
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