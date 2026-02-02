Правоохоронці заблокували нові "ухилянтські схеми" у 8 регіонах України
СБУ
Служба безпеки та Національна поліція викрили вісім нових схем ухилення від мобілізації та незаконного перетину державного кордону України. За результатами комплексних заходів затримано 16 організаторів оборудок.

Головні тези:

  • За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали 16 організаторів ухилянтських схем в Україні.
  • Фігуранти пропонували допомогу в уникненні мобілізації за суми від 3 до 16,5 тис. доларів США.

СБУ затримала організаторів схем для ухилянтів у 8 регіонах України

Фігуранти пропонували свою допомогу в уникненні призову за хабарі від 3 до 16,5 тис. доларів США.

  • Так, у Харкові військова контррозвідка СБУ затримала контрактника, який пропонував мобілізованим втекти до ЄС через лісові масиви західних областей України. Для втечі він обіцяв залучити знайомих «слідопитів» з прикордоння, які мали провести клієнтів до сусідньої країни «в обхід» КПП.

  • У Львові військові контррозвідники СБУ затримали ще одного фігуранта. Ним виявився керівник підрозділу навчального центру ЗСУ, який організував для мобілізованих канал самовільного залишення режимного об’єкта. Для цього він залучив своїх знайомих з медчастини, які робили клієнтам фіктивне направлення на лікування за «периметр» військової частини, до якої вони потім не поверталися.

  • У Чернівцях викрито ще сімох ділків, які через зв’язки у ТЦК підробляли документи про фіктивне зарахування на військову службу.

  • На Хмельниччині військова контррозвідка СБУ затримала організатора «ухилянтської схеми». Цього разу — місцевого жителя, який через знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК) продавав фіктивні довідки про 3-тю групу інвалідності.

  • На Житомирщині затримано одразу двох посадовців ТЦК та їхнього колишнього колегу, які за хабарі знімали ухилянтів з розшуку.

  • У Вінницькій області «на гарячому» затримано 49-річного безробітного, який на власному авто підвозив ухилянтів до кордону та підказував шляхи втечі лісовими стежками до Молдови.

  • На Полтавщині викрили зловмисника, який разом із сімейним лікарем-терапевтом оформлював ухилянтам фіктивні довідки про тяжкі хвороби родичів. На підставі цих документів «клієнти» отримували відстрочку нібито через необхідність догляду за хворими.

  • У Донецькій області затримано підприємця, який торгував підробленими меддовідками військово-лікарської комісії про «погане здоров’я» та зарахування до тилових підрозділів. Для реалізації оборудки він залучав знайомих посадовців ВЛК і ТЦК.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

  • чч. 1, 2, 3 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

