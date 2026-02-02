Правоохоронці заблокували нові "ухилянтські схеми" у 8 регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція викрили вісім нових схем ухилення від мобілізації та незаконного перетину державного кордону України. За результатами комплексних заходів затримано 16 організаторів оборудок.
Головні тези:
- За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали 16 організаторів ухилянтських схем в Україні.
- Фігуранти пропонували допомогу в уникненні мобілізації за суми від 3 до 16,5 тис. доларів США.
СБУ затримала організаторів схем для ухилянтів у 8 регіонах України
Фігуранти пропонували свою допомогу в уникненні призову за хабарі від 3 до 16,5 тис. доларів США.
Так, у Харкові військова контррозвідка СБУ затримала контрактника, який пропонував мобілізованим втекти до ЄС через лісові масиви західних областей України. Для втечі він обіцяв залучити знайомих «слідопитів» з прикордоння, які мали провести клієнтів до сусідньої країни «в обхід» КПП.
У Львові військові контррозвідники СБУ затримали ще одного фігуранта. Ним виявився керівник підрозділу навчального центру ЗСУ, який організував для мобілізованих канал самовільного залишення режимного об’єкта. Для цього він залучив своїх знайомих з медчастини, які робили клієнтам фіктивне направлення на лікування за «периметр» військової частини, до якої вони потім не поверталися.
У Чернівцях викрито ще сімох ділків, які через зв’язки у ТЦК підробляли документи про фіктивне зарахування на військову службу.
На Хмельниччині військова контррозвідка СБУ затримала організатора «ухилянтської схеми». Цього разу — місцевого жителя, який через знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК) продавав фіктивні довідки про 3-тю групу інвалідності.
На Житомирщині затримано одразу двох посадовців ТЦК та їхнього колишнього колегу, які за хабарі знімали ухилянтів з розшуку.
У Вінницькій області «на гарячому» затримано 49-річного безробітного, який на власному авто підвозив ухилянтів до кордону та підказував шляхи втечі лісовими стежками до Молдови.
На Полтавщині викрили зловмисника, який разом із сімейним лікарем-терапевтом оформлював ухилянтам фіктивні довідки про тяжкі хвороби родичів. На підставі цих документів «клієнти» отримували відстрочку нібито через необхідність догляду за хворими.
У Донецькій області затримано підприємця, який торгував підробленими меддовідками військово-лікарської комісії про «погане здоров’я» та зарахування до тилових підрозділів. Для реалізації оборудки він залучав знайомих посадовців ВЛК і ТЦК.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);
чч. 1, 2, 3 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
