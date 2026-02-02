Правоохоронці заблокували нові "ухилянтські схеми" у 8 регіонах України

Фігуранти пропонували свою допомогу в уникненні призову за хабарі від 3 до 16,5 тис. доларів США.

Так, у Харкові військова контррозвідка СБУ затримала контрактника, який пропонував мобілізованим втекти до ЄС через лісові масиви західних областей України. Для втечі він обіцяв залучити знайомих «слідопитів» з прикордоння, які мали провести клієнтів до сусідньої країни «в обхід» КПП.

У Львові військові контррозвідники СБУ затримали ще одного фігуранта. Ним виявився керівник підрозділу навчального центру ЗСУ, який організував для мобілізованих канал самовільного залишення режимного об’єкта. Для цього він залучив своїх знайомих з медчастини, які робили клієнтам фіктивне направлення на лікування за «периметр» військової частини, до якої вони потім не поверталися.

У Чернівцях викрито ще сімох ділків, які через зв’язки у ТЦК підробляли документи про фіктивне зарахування на військову службу.

На Хмельниччині військова контррозвідка СБУ затримала організатора «ухилянтської схеми». Цього разу — місцевого жителя, який через знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК) продавав фіктивні довідки про 3-тю групу інвалідності.

На Житомирщині затримано одразу двох посадовців ТЦК та їхнього колишнього колегу, які за хабарі знімали ухилянтів з розшуку.

У Вінницькій області «на гарячому» затримано 49-річного безробітного, який на власному авто підвозив ухилянтів до кордону та підказував шляхи втечі лісовими стежками до Молдови.

На Полтавщині викрили зловмисника, який разом із сімейним лікарем-терапевтом оформлював ухилянтам фіктивні довідки про тяжкі хвороби родичів. На підставі цих документів «клієнти» отримували відстрочку нібито через необхідність догляду за хворими.