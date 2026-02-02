Правоохранители заблокировали новые "схемы для уклонистов" в 8 регионах Украины

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили восемь новых схем уклонения от мобилизации и незаконного пересечения государственной границы Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны 16 организаторов сделок.
Главные тезисы
- Служба безопасности и Национальная полиция Украины разоблачили 8 новых схем уклонения от мобилизации и незаконного пересечения государственной границы.
- Задержаны 16 организаторов, которые предлагали помощь во избежание мобилизации за суммы от 3 до 16,5 тыс долл США.
СБУ задержала организаторов схем уклоняющихся в 8 регионах Украины
Фигуранты предлагали свою помощь во избежании призыва за взятки от 3 до 16,5 тыс. долларов США.
Так, в Харькове военная контрразведка СБУ задержала контрактника, предлагавшего мобилизованным бежать в ЕС из-за лесных массивов западных областей Украины. Для побега он обещал привлечь знакомых «следопытов» из приграничья, которые должны были провести клиентов в соседнюю страну «в обход» КПП.
Во Львове военные контрразведчики СБУ задержали еще одного фигуранта. Им оказался руководитель подразделения учебного центра ВСУ, организовавший для мобилизованных канал самовольного покидания режимного объекта. С этой целью он привлек своих знакомых из медчасти, которые делали клиентам фиктивное направление на лечение за «периметр» воинской части, в которую они потом не возвращались.
В Черновцах разоблачены еще семь дельцов, которые из-за связей в ТЦК подделывали документы о фиктивном зачислении на военную службу.
В Хмельнитчине военная контрразведка СБУ задержала организатора «ухилянтской схемы». На этот раз — местного жителя, через знакомых членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК) продавал фиктивные справки о 3-й группе инвалидности.
На Житомирщине задержаны сразу два должностных лица ТЦК и их бывший коллега, которые за взятки снимали уклонян с розыска.
В Винницкой области «на горячем» задержан 49-летний безработный, который на собственном авто подвозил уклонян к границе и подсказывал пути побега по лесным тропам в Молдову.
В Полтавской области разоблачили злоумышленника, который вместе с семейным врачом-терапевтом оформлял ухилянтам фиктивные справки о тяжелых болезнях родственников. На основании этих документов «клиенты» получали отсрочку якобы из-за необходимости ухода за больными.
В Донецкой области задержан предприниматель, который торговал поддельными медсправками военно-врачебной комиссии о «плохом здоровье» и зачислении в тыловые подразделения. Для реализации сделки он привлекал знакомых должностных лиц ВЛК и ТЦК.
В настоящее время фигурантам доложено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);
ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);
чч. 1, 2, 3 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-