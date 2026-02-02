Правоохранители заблокировали новые "схемы для уклонистов" в 8 регионах Украины

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили восемь новых схем уклонения от мобилизации и незаконного пересечения государственной границы Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны 16 организаторов сделок.

СБУ задержала организаторов схем уклоняющихся в 8 регионах Украины

Фигуранты предлагали свою помощь во избежании призыва за взятки от 3 до 16,5 тыс. долларов США.

Так, в Харькове военная контрразведка СБУ задержала контрактника, предлагавшего мобилизованным бежать в ЕС из-за лесных массивов западных областей Украины. Для побега он обещал привлечь знакомых «следопытов» из приграничья, которые должны были провести клиентов в соседнюю страну «в обход» КПП.

Во Львове военные контрразведчики СБУ задержали еще одного фигуранта. Им оказался руководитель подразделения учебного центра ВСУ, организовавший для мобилизованных канал самовольного покидания режимного объекта. С этой целью он привлек своих знакомых из медчасти, которые делали клиентам фиктивное направление на лечение за «периметр» воинской части, в которую они потом не возвращались.

В Черновцах разоблачены еще семь дельцов, которые из-за связей в ТЦК подделывали документы о фиктивном зачислении на военную службу.

В Хмельнитчине военная контрразведка СБУ задержала организатора «ухилянтской схемы». На этот раз — местного жителя, через знакомых членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК) продавал фиктивные справки о 3-й группе инвалидности.

На Житомирщине задержаны сразу два должностных лица ТЦК и их бывший коллега, которые за взятки снимали уклонян с розыска.

В Винницкой области «на горячем» задержан 49-летний безработный, который на собственном авто подвозил уклонян к границе и подсказывал пути побега по лесным тропам в Молдову.

В Полтавской области разоблачили злоумышленника, который вместе с семейным врачом-терапевтом оформлял ухилянтам фиктивные справки о тяжелых болезнях родственников. На основании этих документов «клиенты» получали отсрочку якобы из-за необходимости ухода за больными.

В Донецкой области задержан предприниматель, который торговал поддельными медсправками военно-врачебной комиссии о «плохом здоровье» и зачислении в тыловые подразделения. Для реализации сделки он привлекал знакомых должностных лиц ВЛК и ТЦК.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);

чч. 1, 2, 3 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.