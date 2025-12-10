Правоохоронці затримали агентку РФ — готувала теракт у парку Житомира

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли ще одному теракту в Житомирі. За результатами дій на випередження викрито нову спробу рашистів підірвати саморобну бомбу на території житлового мікрорайону міста.
Головні тези:
- За результатами дій контррозвідки та поліції була виявлена спроба підірвати бомбу в житловому мікрорайоні Житомира.
- 16-річна школярка, намагаючись заробити гроші, отримала пропозицію від куратора з РФ вчинити теракт у місті.
- Школярка планувала зібрати саморобний вибуховий пристрій та встановити його у парку, але плани зірвали контрвідомства.
16-річна школярка планувала теракт у Житомирі на замовлення РФ
Як встановило розслідування, до вчинення злочину російські спецслужбісти намагалися втягнути 16-річну школярку з Бердичева, яка шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.
Перебуваючи в тимчасовій оселі, юначка мала власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) за інструкцією рашистів. Серед іншого, вона мала «підсилити» його металевими гайками та обладнати мобільним телефоном для дистанційної активації.
Далі дівчина отримала інструкцію від російського спецслужбіста: заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити навпроти «локації» телефонну камеру.
Втім Служба безпеки та Національна поліція зірвали ворожі плани — своєчасно виявили й знешкодили вибухівку, запобігли людським жертвам та задокументували підривну діяльність ворога.
Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.
