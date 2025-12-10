Правоохоронці затримали агентку РФ — готувала теракт у парку Житомира

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли ще одному теракту в Житомирі. За результатами дій на випередження викрито нову спробу рашистів підірвати саморобну бомбу на території житлового мікрорайону міста.

16-річна школярка планувала теракт у Житомирі на замовлення РФ

Як встановило розслідування, до вчинення злочину російські спецслужбісти намагалися втягнути 16-річну школярку з Бердичева, яка шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

За матеріалами справи, школярка отримала «пропозицію» від куратора з РФ прибути до обласного центру і оселитися там на декілька днів в орендованій квартирі.

Перебуваючи в тимчасовій оселі, юначка мала власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) за інструкцією рашистів. Серед іншого, вона мала «підсилити» його металевими гайками та обладнати мобільним телефоном для дистанційної активації.

Далі дівчина отримала інструкцію від російського спецслужбіста: заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити навпроти «локації» телефонну камеру.

Агентка РФ

Втім Служба безпеки та Національна поліція зірвали ворожі плани — своєчасно виявили й знешкодили вибухівку, запобігли людським жертвам та задокументували підривну діяльність ворога.