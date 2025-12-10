Правоохранители задержали агента РФ — готовила теракт в парке Житомира

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили еще один теракт в Житомире. По результатам действий на опережение разоблачена новая попытка рашистов подорвать самодельную бомбу на территории жилого микрорайона города.

16-летняя школьница планировала теракт в Житомире по заказу РФ

Как установило расследование, до совершения преступления российские спецслужбы пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева, которая искала «легкие заработки» в телеграмм-каналах.

По материалам дела, школьница получила «предложение» от куратора из РФ прибыть в областной центр и поселиться там на несколько дней в съемной квартире. Поделиться

Находясь во временном доме, юноша должна была собственноручно собрать самодельное взрывное устройство (СИН) по инструкции рашистов. Среди прочего она должна была «усилить» его металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации.

Далее девушка получила инструкцию от российского спецслужба: спрятать замаскированную под огнетушитель бомбу в парке и установить напротив «локации» телефонную камеру.

Впрочем, Служба безопасности и Национальная полиция сорвали враждебные планы — своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатку, предотвратили человеческие жертвы и задокументировали подрывную деятельность врага.