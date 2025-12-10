Правоохранители задержали агента РФ — готовила теракт в парке Житомира

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили еще один теракт в Житомире. По результатам действий на опережение разоблачена новая попытка рашистов подорвать самодельную бомбу на территории жилого микрорайона города.
Главные тезисы
- Контрразведка и полиция предотвратили покушение на теракт в парке Житомира, задержав агента РФ и школьницу-подростка.
- 16-летняя школьница получила предложение от российского куратора собрать взрывное устройство и установить его в парке.
- Служба безопасности и Национальная полиция оперативно сорвали планы рашистов, предотвратив теракт и обезвредив взрывчатку.
16-летняя школьница планировала теракт в Житомире по заказу РФ
Как установило расследование, до совершения преступления российские спецслужбы пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева, которая искала «легкие заработки» в телеграмм-каналах.
Находясь во временном доме, юноша должна была собственноручно собрать самодельное взрывное устройство (СИН) по инструкции рашистов. Среди прочего она должна была «усилить» его металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации.
Далее девушка получила инструкцию от российского спецслужба: спрятать замаскированную под огнетушитель бомбу в парке и установить напротив «локации» телефонную камеру.
Впрочем, Служба безопасности и Национальная полиция сорвали враждебные планы — своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатку, предотвратили человеческие жертвы и задокументировали подрывную деятельность врага.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту), продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-