Правоохоронці затримали дві диверсійні групи РФ у Києві та Харкові.

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 5-х ворожих поплічників, які на замовлення РФ вчиняли підпали у Києві та Харкові. Найменшій з фігурантів — 15 років.

Дві диверсійні групи РФ у Києві та Харкові підпалювали авто ЗСУ

Потенційними цілями ворога були енергооб’єкти Укрзалізниці, які забезпечують безперебійний рух військових ешелонів у напрямку фронту. Також фігуранти отримали завдання від кураторів на знищення авто мобільних вогневих груп, що захищають повітряний простір обох міст.

Для вчинення злочинів окупанти дистанційно завербували місцевих жителів, які шукали «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Але замість «швидких грошей» з РФ підпалювачі отримали підозру від українських правоохоронців та перспективу довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Так, у Києві затримано двох переселенців з Часового Яру віком 19 та 21 рік, які оселилися в столиці після початку повномасштабної війни.

Згодом вони отримали замовлення РФ на знищення пікапів мобільних вогневих груп Сил оборони.

Правоохоронці затримали фігурантів «по гарячих слідах», коли вони підпалили два службових авто українських захисників. Поширити

Агенти РФ

У Харкові викрито ще трьох зловмисників. Ними виявились два студенти залізничного коледжу та їхня 15-річна знайома школярка. Загалом вони підпалили 24 релейні шафи сигнальних установок на лініях залізничного сполучення прифронтового регіону.

Наступним завданням фігурантів було вчинення серії диверсій у Вінниці. Але правоохоронці зірвали ворожі наміри і затримали всіх трьох зловмисників.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають розслідування для притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів.