Правоохранители задержали две диверсионные группы РФ в Киеве и Харькове

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 5 вражеских приспешников, которые по заказу РФ совершали поджоги в Киеве и Харькове. Самый маленький из фигурантов —15 лет.

Две диверсионные группы РФ в Киеве и Харькове поджигали авто ВСУ

Потенциальными целями врага были энергообъекты Укрзализныци, обеспечивающие бесперебойное движение военных эшелонов в направлении фронта. Также фигуранты получили задание от кураторов на уничтожение автомобильных мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство обоих городов.

Для совершения преступлений оккупанты дистанционно завербовали местных жителей, которые искали «легкие заработки» в Телеграмм-каналах.

Но вместо «скорых денег» из РФ поджигатели получили подозрение от украинских правоохранителей и перспективу пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Так, в Киеве задержаны два переселенца из Временного Яра в возрасте 19 и 21 год, которые поселились в столице после начала полномасштабной войны.

Впоследствии они получили заказы РФ на уничтожение пикапов мобильных огневых групп Сил обороны.

Правоохранители задержали фигурантов «по горячим следам», когда они подожгли два служебных автомобиля украинских защитников. Поделиться

Агенты РФ

В Харькове разоблачены еще трое злоумышленников. Ими оказались два студента железнодорожного колледжа и их 15-летняя знакомая школьница.

Следующей задачей фигурантов было совершение серии диверсий в Виннице. Но правоохранители сорвали враждебные намерения и задержали всех троих злоумышленников.

По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются расследования по привлечению к ответственности несовершеннолетних фигурантов.