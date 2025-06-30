Правоохоронці затримали двох агентів ГРУ — коригували обстріли Росії по Одесі

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) в Одесі. Зловмисники діяли в парі та коригували атаки агресора по Силах оборони на півдні України.
Головні тези:
- Двоє агентів ГРУ були затримані в Одесі за коригування обстрілів по українських військових.
- Зловмисники отримали завдання від куратора ГРУ щодо визначення стратегічних цілей для атак.
- Лікарка-реабілітолог та колишній працівник Укрзалізниці були причетні до збору розвідданих для російських агентів.
СБУ затримала двох агентів ГРУ в Одесі
За матеріалами справи, збором розвідданих займалася 61-річна лікарка-реабілітолог. Щоб готувати для рашистів більше інформації, вона залучила до співпраці свого знайомого — 36-річного експрацівника Укрзалізниці.
СБУ перехопила телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від куратора — кадрового співробітника російського ГРУ.
Під час інструктажу ворожий спецслужбіст визначив своєму поплічнику пріоритетні цілі для вогневого ураження. Серед них — бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря.
Що стосується завдань лікарки-реабілітолога, то під виглядом роботи з військовими пацієнтами жінка завуальовано розпитувала у них про місця базування Сил оборони.
Також за інструкцією куратора обоє агентів обходили місто та його околиці, де на телефонну камеру фіксували потенційні цілі.
Кіберфахівці СБУ задокументували кожен крок фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.
Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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