Правоохоронці затримали двох агентів ГРУ — коригували обстріли Росії по Одесі

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) в Одесі. Зловмисники діяли в парі та коригували атаки агресора по Силах оборони на півдні України.

СБУ затримала двох агентів ГРУ в Одесі

За матеріалами справи, збором розвідданих займалася 61-річна лікарка-реабілітолог. Щоб готувати для рашистів більше інформації, вона залучила до співпраці свого знайомого — 36-річного експрацівника Укрзалізниці.

СБУ перехопила телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від куратора — кадрового співробітника російського ГРУ.

Під час інструктажу ворожий спецслужбіст визначив своєму поплічнику пріоритетні цілі для вогневого ураження. Серед них — бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря.

Також окупанти намагалися поцілити по вантажних ешелонах ЗСУ. Для цього російська агентура мала дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях. Поширити

Що стосується завдань лікарки-реабілітолога, то під виглядом роботи з військовими пацієнтами жінка завуальовано розпитувала у них про місця базування Сил оборони.

Також за інструкцією куратора обоє агентів обходили місто та його околиці, де на телефонну камеру фіксували потенційні цілі.

Кіберфахівці СБУ задокументували кожен крок фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.