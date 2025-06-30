Правоохранители задержали двух агентов ГРУ — корректировали обстрелы России по Одессе

Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Одессе. Злоумышленники действовали в паре и корректировали атаки агрессора по Силам обороны на юге Украины.

СБУ задержала двух агентов ГРУ в Одессе

По материалам дела, сбором разведданных занимался 61-летний врач-реабилитолог. Чтобы готовить для рашистов больше информации, она привлекла к сотрудничеству своего знакомого — 36-летнего эксработника Укрзализныци.

СБУ перехватила телефонный разговор, в котором мужчина получает задание от куратора — кадрового сотрудника российского ГРУ.

Во время инструктажа вражеский спецслужб определил своему приспешнику приоритетные цели для огневого поражения. Среди них — боевые позиции ПВО и запасные командные пункты украинских войск, защищающих Одессу и акваторию Черного моря.

Также кафиры пытались попасть по грузовым эшелонам ВСУ. Для этого российская агентура должна была получить графики движения военных поездов и геолокации их остановок на транзитных станциях. Поделиться

Что касается задач врача-реабилитолога, то под видом работы с военными пациентами женщина завуалированно расспрашивала у них о местах базирования сил обороны.

Также по инструкции куратора оба агента обходили город и его окрестности, где на телефонную камеру фиксировали потенциальные цели.

Киберспециалисты СБУ задокументировали каждый шаг фигурантов и задержали их по месту жительства. Одновременно Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.