Правоохранители задержали двух агентов ГРУ — корректировали обстрелы России по Одессе

Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Одессе. Злоумышленники действовали в паре и корректировали атаки агрессора по Силам обороны на юге Украины.
Главные тезисы
- Двое агентов ГРУ были задержаны в Одессе за корректировку обстрелов по украинским военным под руководством куратора разведки.
- Задачи злоумышленников включали корректировку атак по боевым позициям и грузовым эшелонам украинских вооруженных сил.
- Врач-реабилитолог и экс-работник Укрзалізниці участвовали в сборе разведданных для агентов ГРУ, действуя по инструкциям кураторов.
СБУ задержала двух агентов ГРУ в Одессе
По материалам дела, сбором разведданных занимался 61-летний врач-реабилитолог. Чтобы готовить для рашистов больше информации, она привлекла к сотрудничеству своего знакомого — 36-летнего эксработника Укрзализныци.
СБУ перехватила телефонный разговор, в котором мужчина получает задание от куратора — кадрового сотрудника российского ГРУ.
Во время инструктажа вражеский спецслужб определил своему приспешнику приоритетные цели для огневого поражения. Среди них — боевые позиции ПВО и запасные командные пункты украинских войск, защищающих Одессу и акваторию Черного моря.
Что касается задач врача-реабилитолога, то под видом работы с военными пациентами женщина завуалированно расспрашивала у них о местах базирования сил обороны.
Также по инструкции куратора оба агента обходили город и его окрестности, где на телефонную камеру фиксировали потенциальные цели.
Киберспециалисты СБУ задокументировали каждый шаг фигурантов и задержали их по месту жительства. Одновременно Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск.
Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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