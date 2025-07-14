Правоохоронці затримали двох агенток РФ — готували підриви у Полтаві та Дніпрі

Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. За результатами спецоперації затримано двох агенток російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах.

Правоохоронці затримали двох агенток РФ: готували теракти

Як встановило розслідування, замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки.

До уваги агресора рецидивістки потрапили через Телеграм-канали, де шукали «легких заробітків» після виходу на волю.

Фігурантки отримали агентурне завдання на фізичну ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Щоб підготувати замахи, агентки «розділилися»: одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи і проживання потенційних «цілей», інша — виїхала з аналогічною метою до Дніпра.

Після прибуття до обласного центру Дніпропетровщини одна з агенток отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера. Потім фігурантка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували підірвати за допомогою дистанційної активації вибухівки.

Щоб відстежити прибуття посадовця на місце запланованого теракту, агентка встановила навпроти «локації» телефонну камеру із віддаленим доступом для російського гру. Поширити

СВП

Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві.

Встановлено, що перед виконанням основних завдань фігурантки виконали «тестове» — підпалили авто українського воїна.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.