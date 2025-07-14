Правоохранители задержали двух агенток РФ — готовили взрывы в Полтаве и Днепре

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Полтаве и Днепре. По результатам спецоперации задержаны два агента российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые готовили подрывы судей и волонтеров в прифронтовых городах.
Главные тезисы
- Украинские правоохранители успешно задержали двух агенток российской военной разведки, которые готовились к проведению терактов в Полтаве и Днепре.
- Агентки получили задачи на физическую ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров при помощи самодельных взрывных устройств.
- Расследование показало, что фигурантки уже имели судимость за наркоторговлю и кражи, а заказы российской спецслужбы они выполняли через Телеграм-каналы.
Правоохранители задержали двух агенток РФ: готовили теракты
Как установило расследование, заказы российской спецслужбы выполняли две жительницы Полтавы, уже имевшие судимость за наркоторговлю и кражи.
Вниманию агрессора рецидивистки попали через Телеграмм-каналы, где искали «легкие заработки» после выхода на свободу.
Фигурантки получили агентурную задачу на физическую ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств (СИН).
Чтобы подготовить покушения, агентки «разделились»: одна осталась в Полтаве, где начала шпионить по местам работы и проживания потенциальных «целей», другая выехала с аналогичной целью в Днепр.
По прибытии в областной центр Днепропетровщины одна из агенток получила от куратора координаты СВП, который был спрятан в багажнике скутера. Затем фигурантка припарковала заминированный транспорт возле авто местного судьи, которого оккупанты планировали взорвать с помощью дистанционной активации взрывчатки.
Именно в этот момент ее задержали сотрудники СБУ. Одновременно с этим была задержана ее сообщница по месту жительства в Полтаве.
Установлено, что перед выполнением основных задач фигурантки выполнили тестовое — подожгли авто украинского воина.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленницы находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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