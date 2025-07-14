Правоохранители задержали двух агенток РФ — готовили взрывы в Полтаве и Днепре

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Полтаве и Днепре. По результатам спецоперации задержаны два агента российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые готовили подрывы судей и волонтеров в прифронтовых городах.

Правоохранители задержали двух агенток РФ: готовили теракты

Как установило расследование, заказы российской спецслужбы выполняли две жительницы Полтавы, уже имевшие судимость за наркоторговлю и кражи.

Вниманию агрессора рецидивистки попали через Телеграмм-каналы, где искали «легкие заработки» после выхода на свободу.

Фигурантки получили агентурную задачу на физическую ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств (СИН).

Чтобы подготовить покушения, агентки «разделились»: одна осталась в Полтаве, где начала шпионить по местам работы и проживания потенциальных «целей», другая выехала с аналогичной целью в Днепр.

По прибытии в областной центр Днепропетровщины одна из агенток получила от куратора координаты СВП, который был спрятан в багажнике скутера. Затем фигурантка припарковала заминированный транспорт возле авто местного судьи, которого оккупанты планировали взорвать с помощью дистанционной активации взрывчатки.

Чтобы отследить прибытие должностного лица на место запланированного теракта, агент установила напротив «локации» телефонную камеру с удаленным доступом для российского ГРУ. Поделиться

СВП

Именно в этот момент ее задержали сотрудники СБУ. Одновременно с этим была задержана ее сообщница по месту жительства в Полтаве.

Установлено, что перед выполнением основных задач фигурантки выполнили тестовое — подожгли авто украинского воина.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленницы находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.