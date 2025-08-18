Правоохоронці затримали ще трьох проросійських агітаторів на Харківщині
Правоохоронці затримали ще трьох проросійських агітаторів на Харківщині

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харківській області ще трьох прокремлівських агітаторів. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ проти України та чекали на повну окупацію фронтового регіону.

Головні тези:

  • Правоохоронці затримали трьох проросійських агітаторів на Харківщині, які виправдовували збройну агресію РФ проти України.
  • Серед затриманих – колишній водій, безробітний харків’янин та місцевий прихильник рашизму, які створювали загрозу для національної безпеки.
  • Зловмисникам повідомлено про підозру згідно з трьома статтями Кримінального кодексу України, загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ затримала проросійських агітаторів на Харківщині

Серед затриманих — 56-річний колишній водій з виправної колонії на Харківщині, який публічно вихваляв рашизм.

Задокументовано, як він закликав ворога захопити південні та східні регіони України і одночасно масово знищувати українців.

Інший фігурант — 35-річний безробітний харків’янин, який героїзував приватні військові компанії рф, що воюють проти Сил оборони. Також фігурант закликав окупантів до захоплення обласного центру та інших українських міст.

Ще один зловмисник — 37-річний місцевий прихильник рашизму, який вихваляв кремлівський режим та закликав ворога до масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

Ініційована правоохоронцями лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь РФ.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань);

  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

