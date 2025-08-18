Правоохоронці затримали ще трьох проросійських агітаторів на Харківщині

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харківській області ще трьох прокремлівських агітаторів. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ проти України та чекали на повну окупацію фронтового регіону.
Головні тези:
- Правоохоронці затримали трьох проросійських агітаторів на Харківщині, які виправдовували збройну агресію РФ проти України.
- Серед затриманих – колишній водій, безробітний харків’янин та місцевий прихильник рашизму, які створювали загрозу для національної безпеки.
- Зловмисникам повідомлено про підозру згідно з трьома статтями Кримінального кодексу України, загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
СБУ затримала проросійських агітаторів на Харківщині
Серед затриманих — 56-річний колишній водій з виправної колонії на Харківщині, який публічно вихваляв рашизм.
Задокументовано, як він закликав ворога захопити південні та східні регіони України і одночасно масово знищувати українців.
Інший фігурант — 35-річний безробітний харків’янин, який героїзував приватні військові компанії рф, що воюють проти Сил оборони. Також фігурант закликав окупантів до захоплення обласного центру та інших українських міст.
Ініційована правоохоронцями лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь РФ.
Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань);
чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
