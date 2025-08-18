Правоохранители задержали еще троих пророссийских агитаторов в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

Правоохранители задержали еще троих пророссийских агитаторов в Харьковской области

СБУ
СБУ
Читати українською

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Харьковской области еще троих прокремлевских агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и ждали полной оккупации фронтового региона.

Главные тезисы

  • Правоохранители задержали трех пророссийских агитаторов в Харьковской области, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины.
  • Задержанные создавали угрозу национальной безопасности, призывая к оккупации украинских регионов и уничтожению украинцев.
  • Злоумышленникам предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины, что грозит им до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ задержала пророссийских агитаторов в Харьковской области

Среди задержанных — 56-летний бывший водитель из исправительной колонии Харьковской области, публично восхвалявший рашизм.

Задокументировано, как он призвал неприятеля захватить южные и восточные регионы Украины и одновременно массово уничтожать украинцев.

Другой фигурант — 35-летний безработный харьковчанин, героизировавший частные военные компании России, воюющие против Сил обороны. Также фигурант призвал окупантов к захвату областного центра и других украинских городов.

Еще один злоумышленник — 37-летний местный сторонник рашизма, восхвалявший кремлевский режим и призвавший врага к массированным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

Инициированная правоохранителями лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-взрывной деятельности агитаторов в пользу РФ.

В настоящее время они сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

  • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений);

  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала "крота" в ВВС Украины — шпионил за аэродромами с F-16 и Mirage 2000
СБУ
"крот"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Растратил 1 млрд бюджетных средств. СБУ разоблачила экс-чиновника Минобороны
СБУ
Малюк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ — готовили воздушные атаки по Одещине
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?