Правоохранители задержали еще троих пророссийских агитаторов в Харьковской области

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Харьковской области еще троих прокремлевских агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и ждали полной оккупации фронтового региона.
Главные тезисы
- Правоохранители задержали трех пророссийских агитаторов в Харьковской области, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины.
- Задержанные создавали угрозу национальной безопасности, призывая к оккупации украинских регионов и уничтожению украинцев.
- Злоумышленникам предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины, что грозит им до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
СБУ задержала пророссийских агитаторов в Харьковской области
Среди задержанных — 56-летний бывший водитель из исправительной колонии Харьковской области, публично восхвалявший рашизм.
Задокументировано, как он призвал неприятеля захватить южные и восточные регионы Украины и одновременно массово уничтожать украинцев.
Другой фигурант — 35-летний безработный харьковчанин, героизировавший частные военные компании России, воюющие против Сил обороны. Также фигурант призвал окупантов к захвату областного центра и других украинских городов.
Инициированная правоохранителями лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-взрывной деятельности агитаторов в пользу РФ.
В настоящее время они сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений);
чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-