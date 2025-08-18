Правоохранители задержали еще троих пророссийских агитаторов в Харьковской области

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Харьковской области еще троих прокремлевских агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и ждали полной оккупации фронтового региона.

СБУ задержала пророссийских агитаторов в Харьковской области

Среди задержанных — 56-летний бывший водитель из исправительной колонии Харьковской области, публично восхвалявший рашизм.

Задокументировано, как он призвал неприятеля захватить южные и восточные регионы Украины и одновременно массово уничтожать украинцев.

Другой фигурант — 35-летний безработный харьковчанин, героизировавший частные военные компании России, воюющие против Сил обороны. Также фигурант призвал окупантов к захвату областного центра и других украинских городов.

Еще один злоумышленник — 37-летний местный сторонник рашизма, восхвалявший кремлевский режим и призвавший врага к массированным ударам по гражданской инфраструктуре Украины. Поделиться

Инициированная правоохранителями лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-взрывной деятельности агитаторов в пользу РФ.

В настоящее время они сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.