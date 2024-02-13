Правозахисники "Принцип" тестують безплатні юридичні консультації для поранених військових

Правозахисний центр "Принцип" повідомив, що тестує безплатні первинні й вторинні консультації для поранених військових через свій чат-бот. Про це заявив засновник центру Масі Наєм.

Правозахисники пропонують безплатні консультації для поранених військових

Вперше команда “Принцип” вирішила протестувати цю функцію у месенджері Telegram.

Масі Наєм закликає українців поширити цю інформацію тим українським воїнам, яким вона може стати у пригоді.

Минулого року ми навчали юристів, як фахово захищати поранених, щоб збільшити кількість тих, хто зможе надавати цю допомогу якісно. Зараз юристи, які успішно закінчили цей курс, безоплатно консультують через чат-бот, — повідомляє пресслужба правозахисного центру. Поширити

Як отримати консультацію пораненим бійцям ЗСУ:

Перейдіть за посиланням або введіть @pryncyp_bot у пошуку в Telegram Виберіть кнопку з роллю пораненого військового та поставте своє запитання. Якщо чат-бот надасть вам неповну відповідь, натисніть “питання не вирішено”, а далі — “перейти до консультанта”. Після ознайомлення зі справою до вас повернуться за вказаними контактами протягом 1-2 днів.

Що важливо розуміти, юристи правозахисного центру “Принцип” є волонтерами, які надають безплатну первинну або вторинну консультації, якщо ваше питання пов'язане із пораненням, оформленням виплат за поранення, проходженням ВЛК/МСЕК тощо.

Якщо вам буде потрібний юридичний супровід, наприклад у суді, то вам порадять організації, які ведуть справи безплатно.

Також Масі Наєм подякував партнерам із Міжнародного фонду "Відродження" за сприяння створенню чат-бота для поранених українських військових.