Правозахисники "Принцип" тестують безплатні юридичні консультації для поранених військових
Категорія
Україна
Дата публікації

Правозахисники "Принцип" тестують безплатні юридичні консультації для поранених військових

ЗСУ
Джерело:  Масі Наєм

Правозахисний центр "Принцип" повідомив, що тестує безплатні первинні й вторинні консультації для поранених військових через свій чат-бот. Про це заявив засновник центру Масі Наєм.

Правозахисники пропонують безплатні консультації для поранених військових

Вперше команда “Принцип” вирішила протестувати цю функцію у месенджері Telegram.

Масі Наєм закликає українців поширити цю інформацію тим українським воїнам, яким вона може стати у пригоді.

Минулого року ми навчали юристів, як фахово захищати поранених, щоб збільшити кількість тих, хто зможе надавати цю допомогу якісно. Зараз юристи, які успішно закінчили цей курс, безоплатно консультують через чат-бот, — повідомляє пресслужба правозахисного центру.

Як отримати консультацію пораненим бійцям ЗСУ:

  1. Перейдіть за посиланням або введіть @pryncyp_bot у пошуку в Telegram

  2. Виберіть кнопку з роллю пораненого військового та поставте своє запитання. Якщо чат-бот надасть вам неповну відповідь, натисніть “питання не вирішено”, а далі — “перейти до консультанта”.

  3. Після ознайомлення зі справою до вас повернуться за вказаними контактами протягом 1-2 днів.

Що важливо розуміти, юристи правозахисного центру “Принцип” є волонтерами, які надають безплатну первинну або вторинну консультації, якщо ваше питання пов'язане із пораненням, оформленням виплат за поранення, проходженням ВЛК/МСЕК тощо.

Якщо вам буде потрібний юридичний супровід, наприклад у суді, то вам порадять організації, які ведуть справи безплатно.

Також Масі Наєм подякував партнерам із Міжнародного фонду "Відродження" за сприяння створенню чат-бота для поранених українських військових.

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