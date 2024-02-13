Правозащитники "Принцип" тестируют бесплатные юридические консультации для раненых военных
Категория
Украина
Дата публикации

Правозащитники "Принцип" тестируют бесплатные юридические консультации для раненых военных

ВСУ
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Источник:  Маси Наем

Правозащитный центр "Принцип" сообщил, что тестирует бесплатные первичные и вторичные консультации для раненых военных через свой чат-бот. Об этом заявил основатель центра Маси Наем.

Правозащитники предлагают бесплатные консультации для раненых военных

Впервые команда “Принцип” решила протестировать эту функцию в мессенджере Telegram.

Масси Наем призывает украинцев распространить эту информацию тем украинским воинам, которым она может пригодиться.

В прошлом году мы учили юристов, как профессионально защищать раненых, чтобы увеличить количество тех, кто сможет оказывать эту помощь качественно. Сейчас юристы, успешно окончившие этот курс, бесплатно консультируют через чат-бот, — сообщает пресс-служба правозащитного центра.

Как получить консультацию раненым бойцам ВСУ:

  1. Перейдите по ссылке или введите @pryncyp_bot в поиске в Telegram

  2. Выберите кнопку с ролью раненого военного и задайте свой вопрос. Если чат-бот предоставит вам неполный ответ, нажмите “вопрос не решен”, а затем — “перейти к консультанту”.

  3. После ознакомления с делом к вам вернутся по указанным контактам в течение 1-2 дней.

Что важно понимать, юристы правозащитного центра “Принцип” являются волонтерами, которые предоставляют бесплатную первичную или вторичную консультации, если ваш вопрос связан с ранением, оформлением выплат за ранения, прохождением ВЛК/МСЭК и т.д.

Если вам потребуется юридическое сопровождение, например в суде, вам посоветуют организации, которые ведут дела бесплатно.

Также Маси Наем поблагодарил партнеров из Международного фонда "Возрождение" за содействие созданию чат-бота для раненых украинских военных.

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