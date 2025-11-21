Премія "Книга року ВВС-2025" — оголошені короткі списки українських номінантів
Премія "Книга року ВВС-2025" — оголошені короткі списки українських номінантів

Джерело:  ВВС News Україна

ВВС News Україна визначила короткі списки літературної премії «Книга року ВВС-2025», до яких увійшло 15 видань у трьох номінаціях: «Книга року ВВС», «Книга року ВВС Есеїстика» та «Дитяча Книга року ВВС».

Головні тези:

  • Українська літературна премія 'Книга року ВВС-2025 оголосила короткі списки номінантів у трьох категоріях.
  • У конкурсі беруть участь видання з різних міст України, включаючи Київ, Львів, Івано-Франківськ, Харків та інші.
  • Премія включає категорії Книга року ВВС, Книга року ВВС Есеїстика та Дитяча Книга року ВВС.

Премія "Книга року ВВС-2025" оголосила короткі списки

Журі обирало фіналістів серед 41 видання, які увійшли до довгих списків «Книги року ВВС-2025».

Переможців у кожній категорії оголосять під час фіналу премії 11 грудня 2025 року.

Видавці книжок, які увійшли до короткого списку, зможуть використовувати логотип «Книга року ВВС» у наступних виданнях.

До короткого списку в номінації «Книга року ВВС-2025» увійшли:

  • Богдан Журавель. Букурія. Історія одного плавання. — Київ: Віхола, 2025;

  • Мирослава Кирильчук. Микольцьове щастя. — Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2025;

  • Лєна Лягушонкова. Мій прапор запісяв котик. — Львів: Урбіно, 2025;

  • Євгенія Кузнєцова. Вівці цілі. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

  • Марія Олекса. Кімнати Естер. — Київ: Віхола, 2025.

До короткого списку в номінації «Книга року ВВС Есеїстика-2025» увійшли:

  • Мирослав Лаюк. Списки. — Київ: Українер, 2025;

  • Ольга Карі. Твоє, моє, нічиє та інше. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2024;

  • Олег Криштопа. Радіо "Афродіта". — Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2025;

  • Сергій Плохій. Чорнобильська рулетка. Війна в ядерній зоні (переклад з англ.). — Харків: Книгарня Клуб Сімейного Дозвілля, 2025;

  • Артем Чапай. Не народжені для війни. — Чернівці: Книги — ХХІ, 2025.

До короткого списку в номінації «Дитяча Книга року ВВС-2025» увійшли:

  • Іван Андрусяк. Дитина з мішка. — Тернопіль: Видавництво Богдан, 2024;

  • Вікторія Задорська. Космотато. — Львів: Видавець Каспшишак А. В., Мрієлов, 2025;

  • Катя Штанко. Вершники дощу. — Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2025;

  • Галина Ткачук. Котулаки і цвіт папороті. — Харків: Ранок, 2025;

  • Альона Шинкаренко. Був собі Один. — Київ: Дух і Літера, 2024.

Цього року у складі журі премії «Книга року ВВС» професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, блогер Віталій Чепинога, професор Канзаського університету Віталій Чернецький, радниця ЄБРР з питань культури Світлана Пиркало, головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало, планувальна редакторка BBC News Україна (Дитяча книга року) Дар'я Тарадай.

