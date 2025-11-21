Премия "Книга года ВВС-2025" — объявлены короткие списки украинских номинантов

BBC News Украина определила краткие списки литературной премии «Книга года ВВС-2025», в которые вошло 15 изданий в трех номинациях: «Книга года ВВС», «Книга года ВВС Эсеистика» и «Детская Книга года ВВС».
Главные тезисы
- В рамках премии “Книга года ВВС-2025” определены краткие списки номинантов в трех категориях: “Книга года ВВС”, “Книга года ВВС Эсеистика” и “Детская Книга года ВВС”.
- Участие в премии принимают издания из разных городов Украины, таких как Киев, Львов, Ивано-Франковск, Харьков и другие.
- Финалистов выбирали из 41 издания, вошедших в длинные списки, и победители будут объявлены 11 декабря 2025 года.
Премия "Книга года ВВС-2025" объявила короткие списки
Жюри выбирало финалистов среди 41 издания, вошедших в длинные списки «Книги года ВВС-2025».
Победители в каждой категории будут объявлены во время финала премии 11 декабря 2025 года.
Издатели книг, которые вошли в краткий список, смогут использовать логотип «Книга года BBC» в следующих изданиях.
В краткий список в номинации «Книга года ВВС-2025» вошли:
Богдан Журавель. Букурия. История одного плавания. — Киев: Вихола, 2025;
Мирослава Кирильчук. Николькино счастье. — Львов: Издательство Юлии Сливки, 2025;
Лена Лягушонкова. Мой флаг записял котик. — Львов: Урбино, 2025;
Евгения Кузнецова. Овцы цели. — Львов: Издательство Старого Льва, 2025
Мария Олекса. Комнаты Эстер. — Киев: Вихола, 2025.
В краткий список в номинации «Книга года ВВС Эсеистика-2025» вошли:
Мирослав Лаюк. Списки. — Киев: Украинер, 2025;
Ольга Кари. Твое, мое, ничье и другое. — Львов: Издательство Старого Льва, 2024;
Олег Криштопа. Радио "Афродита". — Ивано-Франковск: Вавилонская библиотека, 2025;
Сергей Плохий. Чернобыльская рулетка. Война в ядерной зоне (перевод с англ.). — Харьков: Книжный магазин Клуб Семейного Досуга, 2025;
Артем Чапай. Не рождены для войны. — Черновцы: Книги — XXI, 2025.
В краткий список в номинации «Детская Книга года ВВС-2025» вошли:
Иван Андрусяк. Ребенок с мешком. — Тернополь: Издательство Богдан, 2024;
Виктория Задорская. Космотато. — Львов: Издатель Каспшишак А. В., Мриелов, 2025;
Катя Штанко. Всадники дождя. — Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2025;
Галина Ткачук. Котулаки и цвет папоротника. — Харьков: Утро, 2025;
Алена Шинкаренко. Был себе Один. — Киев: Дух и Буква, 2024.
В этом году в составе жюри премии «Книга года ВВС» профессор Киево-Могилянской академии Вера Агеева, блогер Виталий Чепинога, профессор Канзасского университета Виталий Чернецкий, советница ЕБРР по культуре Светлана Пыркало, главная редактор BBC News Украина Марта Шок Дарья Тарадой.
