Прем'єр Грузії Кобахідзе виступив із черговою скандальною заявою щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Прем'єр Грузії Кобахідзе виступив із черговою скандальною заявою щодо України

Іраклій Кобахідзе
Джерело:  online.ua

За словами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, певні політичні сили нібито намагаються реалізувати якийсь “український сценарій” у його країні. 

Головні тези:

  • Прем'єр Грузії висловив обурення щодо спроб нібито повторити якийсь “український сценарій” у його країні, наголошуючи на необхідності збереження миру та стабільності.
  • Дії грузинської влади, зокрема ухвалення закону про «іноагентів», зупинили процес вступу Грузії до ЄС, що викликало серйозне занепокоєння у Єврораді та Брюсселі.
  • Зараз в Грузії спостерігається зростання випадків залякування, погроз та фізичних нападів на громадських активістів, політичних лідерів та журналістів.
  • Єврорада вказує на можливі заходи щодо накладання обмежень на фінансування сил безпеки Грузії та інші форми відповідальності через зростання порушень прав людини.
  • Дії грузинської влади та заяви прем'єра можуть мати далекосяжні наслідки для внутрішньої та зовнішньої політики Грузії, посилюючи напругу в регіоні та відносини з Європейським Союзом.

Прем’єр Грузії заявляє про спроби влаштувати масштабні протести в його країні

Що стосується теми українізації, спроби розвитку українського сценарію в Грузії, зокрема спроби розвитку "майдану", потім "другого фронту", ми багато говорили про це. На жаль, конкретні політичні сили відкрито включилися у відповідну пропаганду, відкрито вимагали відкриття другого фронту в Грузії. Звичайно, це посилило тиск на нашу країну, але нам вдалося уникнути відповідного сценарію за ці роки, і я впевнений, що ми зможемо зробити це в майбутньому, - заявив Кобахідзе.

Він також додав, що уряд забезпечуватиме мир і стабільність в країні.

Ми в жодному разі не можемо дозволити будь-кому розвивати такі сценарії, які довели Україну, нашу дружню країну, до такого важкого стану, - заявив прем’єр-міністр Грузії.

Що відомо про скандальні дії грузинської влади

Через дії грузинської влади, зокрема ухвалення закону про «іноагентів», процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинений.

У Єврораді заявили про «серйозне занепокоєння» останніми подіями в Грузії, а ухвалений закон «Про прозорість іноземного впливу» назвали відступом від кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Брюссель також зазначає, що в Грузії зростає кількість випадків залякування, погроз і фізичних нападів на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадських активістів і журналістів.

Початкові кроки, які обговорюють міністри, можуть включати припинення фінансування сил безпеки Грузії, скорочення державного фінансування або розрив контактів на високому рівні.

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