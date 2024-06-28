За словами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, певні політичні сили нібито намагаються реалізувати якийсь “український сценарій” у його країні.

Прем’єр Грузії заявляє про спроби влаштувати масштабні протести в його країні

Що стосується теми українізації, спроби розвитку українського сценарію в Грузії, зокрема спроби розвитку "майдану", потім "другого фронту", ми багато говорили про це. На жаль, конкретні політичні сили відкрито включилися у відповідну пропаганду, відкрито вимагали відкриття другого фронту в Грузії. Звичайно, це посилило тиск на нашу країну, але нам вдалося уникнути відповідного сценарію за ці роки, і я впевнений, що ми зможемо зробити це в майбутньому, - заявив Кобахідзе. Поширити

Він також додав, що уряд забезпечуватиме мир і стабільність в країні.

Ми в жодному разі не можемо дозволити будь-кому розвивати такі сценарії, які довели Україну, нашу дружню країну, до такого важкого стану, - заявив прем’єр-міністр Грузії. Поширити

Що відомо про скандальні дії грузинської влади

Через дії грузинської влади, зокрема ухвалення закону про «іноагентів», процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинений.

У Єврораді заявили про «серйозне занепокоєння» останніми подіями в Грузії, а ухвалений закон «Про прозорість іноземного впливу» назвали відступом від кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Брюссель також зазначає, що в Грузії зростає кількість випадків залякування, погроз і фізичних нападів на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадських активістів і журналістів.

Початкові кроки, які обговорюють міністри, можуть включати припинення фінансування сил безпеки Грузії, скорочення державного фінансування або розрив контактів на високому рівні.