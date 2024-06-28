За словами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, певні політичні сили нібито намагаються реалізувати якийсь “український сценарій” у його країні.
Головні тези:
- Прем'єр Грузії висловив обурення щодо спроб нібито повторити якийсь “український сценарій” у його країні, наголошуючи на необхідності збереження миру та стабільності.
- Дії грузинської влади, зокрема ухвалення закону про «іноагентів», зупинили процес вступу Грузії до ЄС, що викликало серйозне занепокоєння у Єврораді та Брюсселі.
- Зараз в Грузії спостерігається зростання випадків залякування, погроз та фізичних нападів на громадських активістів, політичних лідерів та журналістів.
- Єврорада вказує на можливі заходи щодо накладання обмежень на фінансування сил безпеки Грузії та інші форми відповідальності через зростання порушень прав людини.
- Дії грузинської влади та заяви прем'єра можуть мати далекосяжні наслідки для внутрішньої та зовнішньої політики Грузії, посилюючи напругу в регіоні та відносини з Європейським Союзом.
Прем’єр Грузії заявляє про спроби влаштувати масштабні протести в його країні
Він також додав, що уряд забезпечуватиме мир і стабільність в країні.
Що відомо про скандальні дії грузинської влади
Через дії грузинської влади, зокрема ухвалення закону про «іноагентів», процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинений.
У Єврораді заявили про «серйозне занепокоєння» останніми подіями в Грузії, а ухвалений закон «Про прозорість іноземного впливу» назвали відступом від кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС.
Брюссель також зазначає, що в Грузії зростає кількість випадків залякування, погроз і фізичних нападів на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадських активістів і журналістів.
Початкові кроки, які обговорюють міністри, можуть включати припинення фінансування сил безпеки Грузії, скорочення державного фінансування або розрив контактів на високому рівні.
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