По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, определенные политические силы якобы пытаются реализовать некий украинский сценарий в его стране.

Премьер Грузии заявляет о попытках устроить масштабные протесты в его стране

Что касается темы украинизации, попытки развития украинского сценария в Грузии, в частности, попытки развития "майдана", затем "второго фронта", мы много говорили об этом. К сожалению, конкретные политические силы открыто включились в пропаганду, открыто требовали открытия второго фронта в Грузии. Конечно, это усилило давление на нашу страну, но нам удалось избежать соответствующего сценария за эти годы, и я уверен, что мы сможем сделать это в будущем, – заявил Кобахидзе. Поделиться

Он также добавил, что правительство будет обеспечивать мир и стабильность в стране.

Мы ни в коем случае не можем позволить кому-либо развивать такие сценарии, которые довели Украину, нашу дружественную страну, до столь тяжелого состояния, - заявил премьер-министр Грузии. Поделиться

Что известно о скандальных действиях грузинских властей

Из-за действий грузинских властей, в частности, принятия закона об «иноагентах», процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен.

В Евросовете заявили о «серьезном беспокойстве» последними событиями в Грузии, а принятый закон «О прозрачности иностранного влияния» назвали отступлением от шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии по получению статуса кандидата на членство в ЕС.

Брюссель также отмечает, что в Грузии растет количество случаев устрашения, угроз и физических нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, общественных активистов и журналистов.

Первоначальные шаги, обсуждаемые министрами, могут включать прекращение финансирования сил безопасности Грузии, сокращение государственного финансирования или разрыв контактов на высоком уровне.