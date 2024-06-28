Премьер Грузии Кобахидзе выступил с очередным скандальным заявлением об Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Премьер Грузии Кобахидзе выступил с очередным скандальным заявлением об Украине

Ираклий Кобахидзе
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Источник:  online.ua

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, определенные политические силы якобы пытаются реализовать некий украинский сценарий в его стране.

Главные тезисы

  • Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выразил возмущение по поводу якобы попыток реализации некоего “украинского сценария” в стране, подчеркивая необходимость сохранения мира и стабильности.
  • Принятие закона об “иноагентах” в Грузии остановило процесс вступления страны в ЕС, вызвав серьезную обеспокоенность в Евросовете и Брюсселе.
  • Рост случаев устрашения, угроз и физических нападений на общественных активистов, политических лидеров и журналистов в Грузии привлек внимание Евросовета.
  • Действия грузинских властей могут привести к длительным последствиям для внутренней и внешней политики страны, усугубляя напряженность в регионе и отношения с Европейским Союзом.
  • Премьер-министр Кобахидзе уверен, что Грузия сможет избежать повторения 'украинского сценария' и обеспечит мир и стабильность в стране.

Премьер Грузии заявляет о попытках устроить масштабные протесты в его стране

Что касается темы украинизации, попытки развития украинского сценария в Грузии, в частности, попытки развития "майдана", затем "второго фронта", мы много говорили об этом. К сожалению, конкретные политические силы открыто включились в пропаганду, открыто требовали открытия второго фронта в Грузии. Конечно, это усилило давление на нашу страну, но нам удалось избежать соответствующего сценария за эти годы, и я уверен, что мы сможем сделать это в будущем, – заявил Кобахидзе.

Он также добавил, что правительство будет обеспечивать мир и стабильность в стране.

Мы ни в коем случае не можем позволить кому-либо развивать такие сценарии, которые довели Украину, нашу дружественную страну, до столь тяжелого состояния, - заявил премьер-министр Грузии.

Что известно о скандальных действиях грузинских властей

Из-за действий грузинских властей, в частности, принятия закона об «иноагентах», процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен.

В Евросовете заявили о «серьезном беспокойстве» последними событиями в Грузии, а принятый закон «О прозрачности иностранного влияния» назвали отступлением от шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии по получению статуса кандидата на членство в ЕС.

Брюссель также отмечает, что в Грузии растет количество случаев устрашения, угроз и физических нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, общественных активистов и журналистов.

Первоначальные шаги, обсуждаемые министрами, могут включать прекращение финансирования сил безопасности Грузии, сокращение государственного финансирования или разрыв контактов на высоком уровне.

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