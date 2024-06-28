По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, определенные политические силы якобы пытаются реализовать некий украинский сценарий в его стране.
Главные тезисы
- Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выразил возмущение по поводу якобы попыток реализации некоего “украинского сценария” в стране, подчеркивая необходимость сохранения мира и стабильности.
- Принятие закона об “иноагентах” в Грузии остановило процесс вступления страны в ЕС, вызвав серьезную обеспокоенность в Евросовете и Брюсселе.
- Рост случаев устрашения, угроз и физических нападений на общественных активистов, политических лидеров и журналистов в Грузии привлек внимание Евросовета.
- Действия грузинских властей могут привести к длительным последствиям для внутренней и внешней политики страны, усугубляя напряженность в регионе и отношения с Европейским Союзом.
- Премьер-министр Кобахидзе уверен, что Грузия сможет избежать повторения 'украинского сценария' и обеспечит мир и стабильность в стране.
Премьер Грузии заявляет о попытках устроить масштабные протесты в его стране
Он также добавил, что правительство будет обеспечивать мир и стабильность в стране.
Что известно о скандальных действиях грузинских властей
Из-за действий грузинских властей, в частности, принятия закона об «иноагентах», процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен.
В Евросовете заявили о «серьезном беспокойстве» последними событиями в Грузии, а принятый закон «О прозрачности иностранного влияния» назвали отступлением от шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии по получению статуса кандидата на членство в ЕС.
Брюссель также отмечает, что в Грузии растет количество случаев устрашения, угроз и физических нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, общественных активистов и журналистов.
Первоначальные шаги, обсуждаемые министрами, могут включать прекращение финансирования сил безопасности Грузии, сокращение государственного финансирования или разрыв контактов на высоком уровне.
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