Чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв переміг на дострокових президентських виборах, які відбулися 7 лютого. Він перебуває при владі з 2003 року.

Вибори в Азербайджані

Станом на вечір 7 лютого, голова Центральної виборчої комісії Мазахір Панахов оголосив результати даних, отриманих із 54,47% виборчих дільниць.

За отриманими ЦВК даними з 3561 із 6537 виборчої дільниці (54,47 відсотка), Ільхам Алієв на даний момент набрав 92,1 відсотка голосів. Поширити

На пост президента Азербайджану претендують 7 кандидатів. Вони програють Алієву з великим відривом:

Орудж Захід Магеррам — 2,2%;

Мустафа Фазіль Газанфар — 1,99%

Гасангуліїв Гудрат Музаффар — 1,78%;

Нуруллаєв Разі Гуламалі — 0,79%;

Мусаєв Ельшад Набі — 0,66%;

Алієв Фуад Агасі оглу — 0,48%.

За виборчим процесом спостерігали 790 міжнародних спостерігачів, які представляють 72 міжнародні організації та 89 країн. Вибори висвітлюють 216 представників 109 міжнародних медіаструктур.

Спостерігачі розкритикували вибори як невільні й несправедливі на тлі придушення незалежних ЗМІ і відсутності реальної опозиції.

Президенство Алієва

Востаннє вибори президента Азербайджану проводили 11 квітня 2018 року, замість 17 жовтня. Вони також були позачерговими. Перемогу на виборах здобув Алієв з 86,53% голосів.

Як пише Радіо Свобода, президентські вибори в Азербайджані мали відбутися не раніше 2025 року, але Алієв оголосив про проведення дострокового голосування — після повернення Баку контролю над Нагірним Карабахом.

Також голосування збігається з 20-ою річницею правління Алієва, який перебуває на посаді президента з 2003 року, коли він замінив свого батька Гейдара Алієва, який був президентом у 1993-2003 роках.

Опозиційні партії Азербайджану бойкотували перегони. Суперниками Алієва на цьогорічних виборах були провладні політики, які хвалять його за відновлення територіальної цілісності.