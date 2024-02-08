Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на состоявшихся 7 февраля досрочных президентских выборах. Он находится у власти с 2003 года.

Выборы в Азербайджане

По состоянию на вечер 7 февраля председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов объявил результаты данных, полученных с 54,47% избирательных участков.

По полученным ЦИК данным из 3561 из 6537 избирательного участка (54,47 процента), Ильхам Алиев на данный момент набрал 92,1 процента голосов. Поделиться

На пост президента Азербайджана претендуют семь кандидатов. Они проигрывают Алиеву с большим отрывом:

Орудж Захид Магеррам - 2,2%;

Мустафа Фазиль Газанфар - 1,99%

Гасангулиев Гудрат Музаффар - 1,78%;

Нуруллаев Рази Гуламали - 0,79%;

Мусаев Эльшад Наби - 0,66%;

Алиев Фуад Агасе оглу – 0,48%.

За избирательным процессом наблюдали 790 международных наблюдателей, представляющих 72 международных организации и 89 стран. Выборы освещают 216 представителей 109 международных медиаструктур.

Наблюдатели подвергли критике выборы как несвободные и несправедливые на фоне подавления независимых СМИ и отсутствия реальной оппозиции.

Президентство Алиева

Последний раз выборы президента Азербайджана проводились 11 апреля 2018 года, вместо 17 октября. Они тоже были внеочередными. Победу на выборах одержал Алиев с 86,53% голосов.

Как пишет Радио Свобода, президентские выборы в Азербайджане должны были состояться не раньше 2025 года, но Алиев объявил о проведении досрочного голосования после возвращения Баку контроля над Нагорным Карабахом.

Также голосование совпадает с 20-й годовщиной правления Алиева, находящимся на посту президента с 2003 года, когда он заменил своего отца Гейдара Алиева, бывшего президентом в 1993-2003 годах.

Оппозиционные партии Азербайджана бойкотировали гонку. Соперниками Алиева на выборах этого года были провластные политики, которые хвалят его за восстановление территориальной целостности.