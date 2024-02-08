Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на состоявшихся 7 февраля досрочных президентских выборах. Он находится у власти с 2003 года.
Выборы в Азербайджане
По состоянию на вечер 7 февраля председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов объявил результаты данных, полученных с 54,47% избирательных участков.
На пост президента Азербайджана претендуют семь кандидатов. Они проигрывают Алиеву с большим отрывом:
Орудж Захид Магеррам - 2,2%;
Мустафа Фазиль Газанфар - 1,99%
Гасангулиев Гудрат Музаффар - 1,78%;
Нуруллаев Рази Гуламали - 0,79%;
Мусаев Эльшад Наби - 0,66%;
Алиев Фуад Агасе оглу – 0,48%.
За избирательным процессом наблюдали 790 международных наблюдателей, представляющих 72 международных организации и 89 стран. Выборы освещают 216 представителей 109 международных медиаструктур.
Наблюдатели подвергли критике выборы как несвободные и несправедливые на фоне подавления независимых СМИ и отсутствия реальной оппозиции.
Президентство Алиева
Последний раз выборы президента Азербайджана проводились 11 апреля 2018 года, вместо 17 октября. Они тоже были внеочередными. Победу на выборах одержал Алиев с 86,53% голосов.
Как пишет Радио Свобода, президентские выборы в Азербайджане должны были состояться не раньше 2025 года, но Алиев объявил о проведении досрочного голосования после возвращения Баку контроля над Нагорным Карабахом.
Также голосование совпадает с 20-й годовщиной правления Алиева, находящимся на посту президента с 2003 года, когда он заменил своего отца Гейдара Алиева, бывшего президентом в 1993-2003 годах.
Оппозиционные партии Азербайджана бойкотировали гонку. Соперниками Алиева на выборах этого года были провластные политики, которые хвалят его за восстановление территориальной целостности.
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