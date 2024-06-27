Президент Болгарії відмовився підтримати Україну на саміті НАТО

Проросійський президент Болгарії Румен Радєв відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через "позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні".

Президент Болгарії не згоден із підтримкою України учасниками саміту НАТО

У пропозиції щодо участі в саміті НАТО для президента Болгарії згадувалось, що він має "представити рамкові позиції", ухвалені урядом, і на їхній основі "затвердити та/або схвалити" документи, повідомила пресслужба Радєва 27 червня.

Глава держави не погоджується з окремими положеннями рамкових позицій, ухвалених Радою міністрів, що стосуються зобов'язань, які наша країна бере на себе у зв'язку з війною в Україні, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що саме міститься в цих "рамкових позицій", не повідомляли ані президент Болгарії, ані уряд.

Суперечка стосовно болгарської делегації в НАТО тривала останні кілька днів. Минулого тижня уряд постановив відправити на саміт виконувача обов’язків прем’єр-міністра Дімітара Главчева паралельно з Руменом Радєвим.

Главчев у четвер запропонував, аби саме Радєв очолив делегацію Болгарії у Вашингтоні.

Конституція Болгарії передбачає, що країну на міжнародному рівні має представляти виконавча влада, обличчям якої наразі є Дімітар Главчев.

Як відомо, чинний президент Болгарії довгий час відстоював позиції щодо війни в Україні, які збігаються з позицією Кремля — що надання військової допомоги Києву лише затягує конфлікт, а ті, хто виступає за допомогу українському опору, є "любителями війни".

Столтенберг натякнув на рішення НАТО щодо України під час липневого саміту

Президент України, Володимир Зеленський, зустрівся з Генеральним секретарем НАТО, Єнсом Столтенбергом, у штаб-квартирі Альянсу 27 червня.

На зустрічі обговорювалися питання зміцнення оборони українського неба та підготовка до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

Думаю, ми справді на шляху до дуже позитивного саміту для України і для НАТО, — натякнув на рішення членів блоку Єнс Столтенберг. Поширити

Зеленський висловив вдячність Столтенбергу за його зусилля у залученні союзників для підтримки України, зокрема в питанні захисту повітряного простору.

Також було обговорено підготовку до Вашингтонського саміту НАТО, який заплановано на липень цього року, та готовність членів Альянсу надати Україні критично важливі оборонні засоби.

Також генсек НАТО публічно привітав Володимира Зеленського та усіх українців з підписанням безпекової угоди з ЄС та офіційним запуском переговорів про вступ до Євросоюзу.