Президент Болгарии отказался поддержать Украину на саммите НАТО

Пророссийский президент Болгарии Румен Радев отказался возглавлять болгарскую делегацию на саммите НАТО в Вашингтоне из-за "позиции, которую он должен отстаивать по поводу помощи Украине".
Главные тезисы
- Конфликт между президентом и правительством Болгарии возник из-за разных позиций относительно российской агрессии в Украине и оказания помощи украинскому народу.
- Румен Радев поддерживает поддерживающий Кремль в войне против Украины, в то время как НАТО готовится помочь Киеву.
- Отношения между Болгарией и Украиной в контексте международных отношений становятся объектом внимания на саммите НАТО в Вашингтоне.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал оказание западной военной помощи Украине и предложение о финансовой поддержке.
Президент Болгарии не согласен с поддержкой Украины участниками саммита НАТО
В предложении по участию в саммите НАТО для президента Болгарии упоминалось, что он должен "представить рамочные позиции", принятые правительством, и на их основе "утвердить и/или одобрить" документы, сообщила пресс-служба Радева 27 июня.
Что именно содержится в этих "рамочных позициях", не сообщали ни президент Болгарии, ни правительство.
Спор о болгарской делегации в НАТО продолжался последние несколько дней. На прошлой неделе правительство постановило отправить на саммит исполняющего обязанности премьер-министра Димитара Главчева параллельно с Руменом Радевым.
Главчев в четверг предложил, чтобы именно Радев возглавил делегацию Болгарии в Вашингтоне.
Конституция Болгарии предусматривает, что страну на международном уровне должна представлять исполнительная власть, лицом которой является Димитар Главчев.
Как известно, действующий президент Болгарии долгое время отстаивал совпадающие с позицией Кремля позиции относительно войны в Украине — что предоставление военной помощи Киеву только затягивает конфликт, а те, кто выступает за помощь украинскому сопротивлению, являются "любителями войны".
Столтенберг намекнул на решение НАТО по Украине во время июльского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО, Йенсом Столтенбергом, в штаб-квартире Альянса 27 июня.
На встрече обсуждались вопросы укрепления обороны украинского неба и подготовка к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.
Зеленский поблагодарил Столтенберга за его усилия в привлечении союзников для поддержки Украины, в частности в вопросе защиты воздушного пространства.
Также была обсуждена подготовка к Вашингтонскому саммиту НАТО, который запланирован на июль этого года, и готовность членов Альянса предоставить Украине критически важные оборонные средства.
Также генсек НАТО публично поздравил Владимира Зеленского и всех украинцев с подписанием соглашения о безопасности с ЕС и официальным запуском переговоров о вступлении в Евросоюз.
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