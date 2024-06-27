Президент Болгарии отказался поддержать Украину на саммите НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

Президент Болгарии отказался поддержать Украину на саммите НАТО

НАТО
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Источник:  Радио Свобода

Пророссийский президент Болгарии Румен Радев отказался возглавлять болгарскую делегацию на саммите НАТО в Вашингтоне из-за "позиции, которую он должен отстаивать по поводу помощи Украине".

Главные тезисы

  • Конфликт между президентом и правительством Болгарии возник из-за разных позиций относительно российской агрессии в Украине и оказания помощи украинскому народу.
  • Румен Радев поддерживает поддерживающий Кремль в войне против Украины, в то время как НАТО готовится помочь Киеву.
  • Отношения между Болгарией и Украиной в контексте международных отношений становятся объектом внимания на саммите НАТО в Вашингтоне.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал оказание западной военной помощи Украине и предложение о финансовой поддержке.

Президент Болгарии не согласен с поддержкой Украины участниками саммита НАТО

В предложении по участию в саммите НАТО для президента Болгарии упоминалось, что он должен "представить рамочные позиции", принятые правительством, и на их основе "утвердить и/или одобрить" документы, сообщила пресс-служба Радева 27 июня.

Глава государства не согласен с отдельными положениями рамочных позиций, принятых Советом министров, касающихся обязательств, которые наша страна берет на себя в связи с войной в Украине, — говорится в сообщении.

Что именно содержится в этих "рамочных позициях", не сообщали ни президент Болгарии, ни правительство.

Спор о болгарской делегации в НАТО продолжался последние несколько дней. На прошлой неделе правительство постановило отправить на саммит исполняющего обязанности премьер-министра Димитара Главчева параллельно с Руменом Радевым.

Главчев в четверг предложил, чтобы именно Радев возглавил делегацию Болгарии в Вашингтоне.

Конституция Болгарии предусматривает, что страну на международном уровне должна представлять исполнительная власть, лицом которой является Димитар Главчев.

Как известно, действующий президент Болгарии долгое время отстаивал совпадающие с позицией Кремля позиции относительно войны в Украине — что предоставление военной помощи Киеву только затягивает конфликт, а те, кто выступает за помощь украинскому сопротивлению, являются "любителями войны".

Столтенберг намекнул на решение НАТО по Украине во время июльского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО, Йенсом Столтенбергом, в штаб-квартире Альянса 27 июня.

На встрече обсуждались вопросы укрепления обороны украинского неба и подготовка к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

Думаю, мы действительно на пути к очень позитивному саммиту для Украины и для НАТО, намекнул на решение членов блока Йенс Столтенберг.

Зеленский поблагодарил Столтенберга за его усилия в привлечении союзников для поддержки Украины, в частности в вопросе защиты воздушного пространства.

Также была обсуждена подготовка к Вашингтонскому саммиту НАТО, который запланирован на июль этого года, и готовность членов Альянса предоставить Украине критически важные оборонные средства.

Также генсек НАТО публично поздравил Владимира Зеленского и всех украинцев с подписанием соглашения о безопасности с ЕС и официальным запуском переговоров о вступлении в Евросоюз.

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