Болгария начала передачу Украине обещанных бронетранспортеров – фото

Правительство Болгарии начало отправку обещанных бронетранспортеров в Украину. В общей сложности будет отправлено 110 БТРов.

Украина вскоре получит бронетранспортеры от Болгарии

По данным издания, первый бронетранспортер был загружен на платформу и отправился с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Новые Искари.

Всего на Украину будут отправлены 110 бронетранспортеров. За их опрокидывание отвечает Министерство обороны.

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Их транспортировка началась сегодня, и будут перевозиться в комплекте из шести единиц.

Эти бронетранспортеры были произведены в 1960-х и 1970-х годах. Их приобрели тогдашние внутренние войска Болгарии, но эти БТР не используются и фактически они больше не нужны.

Что известно помощь Болгарии Украине

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь. Ранее парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

В июле прошлого года стало известно, что Болгария может предоставить Украине около 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел.

В декабре президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники.

Однако позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело вето президента Румена Радева по поставке Украине бронетранспортеров.

Недавно стало известно, что Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров в Украину, поскольку Минобороны обратилось в НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.