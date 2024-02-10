Президентка Угорщини подала у відставку. Що відбувається

Увечері 10 лютого офіційно стало відомо, що президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку на тлі нового гучного скандалу.

Відставка Президентки Угорщини. Уже відома причина

Каталін Новак заявила про свою відставку через скандал з помилуванням чоловіка, засудженого як співучасник за допомогу в приховуванні справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.

Як зазначає політикиня, вона визнає, що припустилася помилки.

Я зробила помилку… Сьогодні останній день, коли я звертаюся до вас як президент. Каталін Новак Президентка Угорщини

Що важливо розуміти, лідерка країни помилувала колишнього заступника директора дитячого будинку в Бічську.

Цього чоловіка засудили за те, що він змусив кількох неповнолітніх мешканців дитбудинку відмовитися від своїх свідчень проти директора, який згодом був засуджений за педофілію.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно угорський прем'єр Віктор Орбан офіційно заявив про ухвалення поправки до Конституції у зв'язку зі скандалом, яка означає, що у випадках злочинів проти неповнолітніх дітей злочинець не може бути помилуваний президентом.

Каталін Новак також потрапила під критику у зв'язку з іншим випадком помилування: у квітні минулого року вона помилувала Дьєрдя Будахазі, засудженого за терористичні злочини, і деяких його соратників. Поширити

Що відомо про Каталін Новак

Каталін Новак стала президенткою Угорщини 10 травня 2022 року.

Варто зазначити, що саме вона — перша жінка в історії, яка обійняла цю посаду.

До цього Каталін Новак була заступницею голови "Фідес" та міністеркою у справах сім'ї в попередньому уряді Орбана.

Що важливо розуміти, політикиня рішуче засуджує війну Росії проти України.

Каталін Новак двічі відвідала Україну з початку війни, останній раз у серпні 2023 року, де вона взяла участь у роботі Кримської платформи на запрошення президента України Володимира Зеленського.