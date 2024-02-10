Президент Венгрии подала в отставку. Что происходит

Вечером 10 февраля официально стало известно, что президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку на фоне нового громкого скандала.

Отставка президента Венгрии. Уже известна причина

Каталин Новак заявила о своей отставке из-за скандала с помилованием мужчины, осужденного как соучастник за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме.

Как отмечает политика она признает, что допустила ошибку.

Я совершила ошибку… Сегодня последний день, когда я обращаюсь к вам как президент. Каталины Новак Президент Венгрии

Что важно понимать, лидер страны помиловала бывшего заместителя директора детского дома в Бичске.

Этого мужчину осудили за то, что он заставил нескольких несовершеннолетних детдомовцев отказаться от своих показаний против директора, который впоследствии был осужден за педофилию.

Как уже упоминалось ранее, недавно венгерский премьер Виктор Орбан официально заявил о принятии поправки к Конституции в связи со скандалом, означающим, что в случаях преступлений против несовершеннолетних детей преступник не может быть помилован президентом.

Каталин Новак также подверглась критике в связи с другим случаем помилования: в апреле прошлого года она помиловала Дьердя Будахази, осужденного за террористические преступления, и некоторых его соратников. Поделиться

Что известно о Каталине Новак

Каталин Новак стала президентом Венгрии 10 мая 2022 года.

Стоит отметить, что именно она – первая женщина в истории, которая заняла этот пост.

До этого Каталин Новак была замглавы "Фидес" и министром по делам семьи в предыдущем правительстве Орбана.

Что важно понимать, политик решительно осуждает войну России против Украины.

Каталин Новак дважды посетила Украину с начала войны, последний раз в августе 2023 года, где она приняла участие в работе Крымской платформы по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.