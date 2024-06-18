Про війну без прикрас. Вийшов трейлер фільму "Реал" Олега Сенцова — відео

Вийшов трейлер нового фільму режисера та військового Олега Сенцова. Світова прем'єра документальної стрічки під назвою "Реал" відбудеться на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, що стартує вже наступного тижня.

Вийшов трейлер фільму "Реал" режисера Олега Сенцова

Це випадковий запис бою українських захисників, що перетворився на повнометражний фільм.

Сенцов зняв цей бій улітку 2023 року, коли його БТР був уражений ворогом.

Тоді він опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв'язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу. Той перебував під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою "Реал".

"Реал" — це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші, — розповідав режисер раніше. Поширити

Документальний фільм Сенцова виготовили у копродукції України та Хорватії. Продюсери стрічки — Олег Сенцов, Денис Іванов, Майк Дауні, Борис Т. Матич і Лана Матич.

Що відомо про Олега Сенцова

Олег Сенцов — український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст.

10 травня 2014 року був незаконно затриманий у Сімферополі російськими силовиками. Майже через рік російський суд засудив його до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму на території РФ.

Під час перебування в російському ув'язненні отримав Національну премію імені Тараса Шевченка (2016) та Премію Сахарова за свободу думки Європарламенту (2018).

На звільненні затриманого російськими окупантами Сенцова наполягали українські та світові кінематографісти. Зрештою 7 вересня 2019 року його повернули в рамках обміну українських військовополонених.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну доєднався до сил ТРО. Брав участь в боях по звільненню Києва. Наразі є молодшим лейтенантом ЗСУ, командиром штурмової роти 47 ОМбр.