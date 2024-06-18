О войне без приукрашений. Вышел трейлер фильма "Реал" Олега Сенцова — видео

Вышел трейлер нового фильма режиссера и военного Олега Сенцова. Мировая премьера документальной ленты под названием "Реал" состоится на Международном кинофестивале в Карловых Варах, который стартует на следующей неделе.
Главные тезисы
- Фильм 'Реал' режиссера Олега Сенцова – это документальное отражение жестокой реальности войны без каких-либо украшений.
- Лента рассказывает о событиях на передовой, где украинские защитники оказываются в сложных ситуациях и должны бороться за выживание.
- Олег Сенцов, кинорежиссер и активист, во время войны взял на себя роль свидетеля и создал шокирующий документальный фильм, отражающий настоящую картину военных событий.
- Фильм Реал показывает трагические аспекты войны, где солдаты сталкиваются с опасностью и стремительными испытаниями на поле боя.
Вышел трейлер фильма "Реал" режиссера Олега Сенцова
Это случайная запись боя украинских защитников, которая превратилась в полнометражный фильм.
Сенцов снял это сражение летом 2023 года, когда его БТР был поражен врагом.
Тогда он оказался в ближайшей траншее и с помощью радиосвязи пытался организовать эвакуацию части своего подразделения. Тот находился под обстрелом почти без боеприпасов на позиции под кодовым названием "Реал".
Документальный фильм Сенцова был изготовлен в копродукции Украины и Хорватии. Продюсеры фильма – Олег Сенцов, Денис Иванов, Майк Дауни, Борис Т. Матич и Лана Матич.
Что известно об Олеге Сенцове
Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист.
10 мая 2014 года был незаконно задержан в Симферополе российскими силовиками. Спустя почти год российский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима на территории РФ.
Во время пребывания в заключении получил Национальную премию имени Тараса Шевченко (2016) и Премию Сахарова за свободу мнения Европарламента (2018).
На увольнении задержанного российскими оккупантами Сенцова настаивали украинские и мировые кинематографисты. В конце концов, 7 сентября 2019 года его вернули в рамках обмена украинских военнопленных.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к силам ТРО. Участвовал в боях по освобождению Киева. Сейчас младший лейтенант ВСУ, командир штурмовой роты 47 ОМбр.
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