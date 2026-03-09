Пробив дах будинку. Жителі Німеччини прийняли метеорит за ракету

У західній частині Німеччини зафіксували падіння фрагментів метеорита, які пошкодили дахи будинків. Про це повідомляє blue News.
Головні тези:
- Фрагменти метеорита пошкодили дахи будинків у західній частині Німеччини, спричинивши паніку серед мешканців.
- Спочатку мешканці вважали яскравий світловий об'єкт у небі за ракету, але згодом з'ясувалося, що це була космічна тіла.
Метеорит впав у Німеччині
За даними поліції, ввечері 8 березня в районі Гюльс міста Кобленц фрагмент згорілого небесного тіла впав на дах житлового будинку. Постраждалих немає. На місце прибули пожежники та поліція. Правоохоронці повідомили, що загрози для мешканців більше немає.
Пошкодження будівель також зафіксували в інших районах.
Перед цим мешканці кількох регіонів Німеччини повідомляли в соцмережах про яскравий світловий об'єкт у небі. Очевидці описували його як "яскраво палаючу ракету" або "вогняний спалах".
Світиться слід небесного тіла також був добре видно в Швейцарії, Нідерландах, Люксембурзі, Бельгії і деяких частинах Франції.
Спочатку деякі припускали, що йдеться про ракету, проте поліція заявила, що ознак загрози безпеці немає. Пізніше підтвердилося, що пошкодження були викликані фрагментами метеорита.
