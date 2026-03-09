Пробив дах будинку. Жителі Німеччини прийняли метеорит за ракету

У західній частині Німеччини зафіксували падіння фрагментів метеорита, які пошкодили дахи будинків. Про це повідомляє blue News.

Метеорит впав у Німеччині

За даними поліції, ввечері 8 березня в районі Гюльс міста Кобленц фрагмент згорілого небесного тіла впав на дах житлового будинку. Постраждалих немає. На місце прибули пожежники та поліція. Правоохоронці повідомили, що загрози для мешканців більше немає.

Пошкодження будівель також зафіксували в інших районах.

Перед цим мешканці кількох регіонів Німеччини повідомляли в соцмережах про яскравий світловий об'єкт у небі. Очевидці описували його як "яскраво палаючу ракету" або "вогняний спалах".

Світиться слід небесного тіла також був добре видно в Швейцарії, Нідерландах, Люксембурзі, Бельгії і деяких частинах Франції.