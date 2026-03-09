Пробил крышу дома. Жители Германии приняли метеорит за ракету

В западной части Германии зафиксировали падение фрагментов метеорита, повредивших крыши домов. Об этом сообщает blue News.
Главные тезисы
- Падение фрагментов метеорита повредило крыши домов и вызвало панику среди жителей западной части Германии.
- Инцидент был изначально недопонят и жители приняли метеорит за ракету из-за яркого светового объекта в небе.
Метеорит упал в Германии
По данным полиции, вечером 8 марта в районе Гюльса города Кобленц фрагмент сгоревшего небесного тела упал на крышу жилого дома. Пострадавших нет. На место прибыли пожарные и полиция. Правоохранители сообщили, что угрозы для жителей больше нет.
Повреждение зданий также было зафиксировано в других районах.
Перед этим жители нескольких регионов Германии сообщали в соцсетях о ярком световом объекте в небе. Очевидцы описывали его как "ярко пылающую ракету" или "огненную вспышку".
Светящийся след небесного тела также был хорошо виден в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и некоторых частях Франции.
Сначала некоторые предполагали, что речь идет о ракете, однако полиция заявила, что признаков угрозы безопасности нет. Позже подтвердилось, что повреждения были вызваны фрагментами метеорита.
