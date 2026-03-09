Пробил крышу дома. Жители Германии приняли метеорит за ракету

В западной части Германии зафиксировали падение фрагментов метеорита, повредивших крыши домов. Об этом сообщает blue News.

Метеорит упал в Германии

По данным полиции, вечером 8 марта в районе Гюльса города Кобленц фрагмент сгоревшего небесного тела упал на крышу жилого дома. Пострадавших нет. На место прибыли пожарные и полиция. Правоохранители сообщили, что угрозы для жителей больше нет.

Повреждение зданий также было зафиксировано в других районах.

Перед этим жители нескольких регионов Германии сообщали в соцсетях о ярком световом объекте в небе. Очевидцы описывали его как "ярко пылающую ракету" или "огненную вспышку".

Светящийся след небесного тела также был хорошо виден в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и некоторых частях Франции.