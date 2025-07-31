Ученые нашли в 300-летнем метеорите тридимит с уникальной теплопроводностью

Ученые подтвердили существование уникального материала с гибридными кристаллически стеклянными тепловыми свойствами. Он был обнаружен в метеорите, который упал в Германии в 1724 году.

300-летний метеорит содержал тридимит с уникальной теплопроводностью

Этот материал является особой формой диоксида кремния, который называется тридимитом.

Команда ученых из Школы инженерии и прикладных наук Фонда Фу Колумбийского университета рассказала, что он не подчиняется обычным правилам теплопроводности.

Исследователи поделились, что тридимит сохраняет постоянную теплопроводность в широком диапазоне температур. Это свойство может быть полезно при производстве электронных устройств и в аэрокосмической промышленности.

В издании напомнили, что теплопроводность кристаллов обычно снижается с повышением температуры, в то время как стекло во время нагревания становится лучшим теплопроводником. Эта резкая разница долгое время являлась препятствием для оптимизации материалов для применений, требующих точного управления тепловым режимом. Поделиться

Ученые предположили, что теплопроводность тридимита будет оставаться постоянной вне зависимости от температуры. Чтобы подтвердить свои прогнозы, они провели эксперименты с образцом тридимита по метеориту, упавшему в Штайнбасе, Германия, 1724 года.

Результаты экспериментов подтвердили гипотезу учёных. Тридимит действительно имеет атомную структуру, промежуточную между кристаллом и стеклом. Его теплопроводность остается практически постоянной в диапазоне температур от 80 до 380 кельвинов.

Тридимит также был обнаружен на Марсе. Изучение его свойств может дать ключевые сведения о тепловой истории планеты.