Ученые нашли в 300-летнем метеорите тридимит с уникальной теплопроводностью

Ученые подтвердили существование уникального материала с гибридными кристаллически стеклянными тепловыми свойствами. Он был обнаружен в метеорите, который упал в Германии в 1724 году.
Главные тезисы
- Тридимит - уникальный материал с гибридными тепловыми свойствами, обнаруженный в древнем метеорите.
- Исследователи подтвердили постоянную теплопроводность тридимита в широком диапазоне температур.
- Этот материал может быть полезен для разработки новых технологий в электронике и аэрокосмической сфере.
300-летний метеорит содержал тридимит с уникальной теплопроводностью
Этот материал является особой формой диоксида кремния, который называется тридимитом.
Команда ученых из Школы инженерии и прикладных наук Фонда Фу Колумбийского университета рассказала, что он не подчиняется обычным правилам теплопроводности.
Исследователи поделились, что тридимит сохраняет постоянную теплопроводность в широком диапазоне температур. Это свойство может быть полезно при производстве электронных устройств и в аэрокосмической промышленности.
Ученые предположили, что теплопроводность тридимита будет оставаться постоянной вне зависимости от температуры. Чтобы подтвердить свои прогнозы, они провели эксперименты с образцом тридимита по метеориту, упавшему в Штайнбасе, Германия, 1724 года.
Результаты экспериментов подтвердили гипотезу учёных. Тридимит действительно имеет атомную структуру, промежуточную между кристаллом и стеклом. Его теплопроводность остается практически постоянной в диапазоне температур от 80 до 380 кельвинов.
Тридимит также был обнаружен на Марсе. Изучение его свойств может дать ключевые сведения о тепловой истории планеты.
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