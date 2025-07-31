Науковці знайшли у 300-річному метеориті тридиміт з унікальною теплопровідністю

Вчені підтвердили існування унікального матеріалу з гібридними кристалічно-скляними тепловими властивостями. Його було виявлено в метеориті, який упав у Німеччині у 1724 році.
Головні тези:
- Тридиміт - унікальний матеріал з гібридними тепловими властивостями, виявлений у 300-річному метеориті.
- Цей матеріал, який зберігає постійну теплопровідність у широкому діапазоні температур, може бути корисним для виробництва електроніки та в аерокосмічній промисловості.
- Дослідники практично підтвердили гіпотезу щодо структури та теплопровідності тридиміту, провівши експерименти з метеоритом, що впав у Німеччині в 1724 році.
300-річний метеорит містив тридиміт з унікальною теплопровідністю
Зазначається, що цей матеріал є особливою формою діоксиду кремнію, який називається тридимітом.
Команда вчених зі Школи інженерії та прикладних наук Фонду Фу Колумбійського університету у своєму дослідженні розповіла, що він не підпорядковується звичайним правилам теплопровідності.
Дослідники поділилися, що тридиміт зберігає постійну теплопровідність у широкому діапазоні температур. Ця властивість може бути корисною при виробництві електронних пристроїв і в аерокосмічній промисловості.
Вчені припустили, що теплопровідність тридиміту залишатиметься постійною незалежно від температури. Щоб підтвердити свої прогнози, вони провели експерименти зі зразком тридиміту з метеорита, що впав у Штайнбасі, Німеччина, 1724 року.
Результати експериментів підтвердили гіпотезу вчених. Тридиміт дійсно має атомну структуру, проміжну між кристалом і склом. Його теплопровідність залишається практично постійною в діапазоні температур від 80 до 380 кельвінів.
Тридиміт також був виявлений на Марсі. Вивчення його властивостей може дати ключові відомості про теплову історію планети.
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