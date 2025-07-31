Науковці знайшли у 300-річному метеориті тридиміт з унікальною теплопровідністю
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці знайшли у 300-річному метеориті тридиміт з унікальною теплопровідністю

метеорит
Джерело:  Interesting Engineering

Вчені підтвердили існування унікального матеріалу з гібридними кристалічно-скляними тепловими властивостями. Його було виявлено в метеориті, який упав у Німеччині у 1724 році.

Головні тези:

  • Тридиміт - унікальний матеріал з гібридними тепловими властивостями, виявлений у 300-річному метеориті.
  • Цей матеріал, який зберігає постійну теплопровідність у широкому діапазоні температур, може бути корисним для виробництва електроніки та в аерокосмічній промисловості.
  • Дослідники практично підтвердили гіпотезу щодо структури та теплопровідності тридиміту, провівши експерименти з метеоритом, що впав у Німеччині в 1724 році.

300-річний метеорит містив тридиміт з унікальною теплопровідністю

Зазначається, що цей матеріал є особливою формою діоксиду кремнію, який називається тридимітом.

Команда вчених зі Школи інженерії та прикладних наук Фонду Фу Колумбійського університету у своєму дослідженні розповіла, що він не підпорядковується звичайним правилам теплопровідності.

Дослідники поділилися, що тридиміт зберігає постійну теплопровідність у широкому діапазоні температур. Ця властивість може бути корисною при виробництві електронних пристроїв і в аерокосмічній промисловості.

У виданні нагадали, що теплопровідність кристалів зазвичай знижується з підвищенням температури, тоді як скло під час нагрівання стає кращим теплопровідником. Ця різка різниця довгий час була перешкодою для оптимізації матеріалів для застосувань, які потребують точного управління тепловим режимом.

Вчені припустили, що теплопровідність тридиміту залишатиметься постійною незалежно від температури. Щоб підтвердити свої прогнози, вони провели експерименти зі зразком тридиміту з метеорита, що впав у Штайнбасі, Німеччина, 1724 року.

Результати експериментів підтвердили гіпотезу вчених. Тридиміт дійсно має атомну структуру, проміжну між кристалом і склом. Його теплопровідність залишається практично постійною в діапазоні температур від 80 до 380 кельвінів.

Тридиміт також був виявлений на Марсі. Вивчення його властивостей може дати ключові відомості про теплову історію планети.

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