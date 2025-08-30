Лонсдейлит из метеорита. Ученые впервые синтезировали редкую форму алмаза
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Лонсдейлит из метеорита. Ученые впервые синтезировали редкую форму алмаза

алмаз
Читати українською
Источник:  Nature

Ученые достигли значительного прорыва, впервые синтезировав в лабораторных условиях стабильный образец лонсдейлита — редкой формы алмаза, ранее находившейся только в метеоритах. Этот материал, по прогнозам, значительно превосходит по жесткости земные алмазы, что открывает новые горизонты для промышленности и передовых технологий.

Главные тезисы

  • Ученые впервые синтезировали стабильный образец лонсдейлита, редкой формы алмаза, открыв новые возможности для промышленности и технологий.
  • Гексагональный алмаз обладает уникальной жесткостью на 58% большей, чем у обычных алмазов, что делает его ценным материалом для различных областей применения.

Ученые впервые синтезировали гексагональный алмаз

В основе открытия лежит лонсдейлит, также известный как гексагональный алмаз. Его уникальность состоит в атомной структуре.

Если в обычных алмазах атомы углерода образуют кубическую кристаллическую решетку с тремя повторяющимися слоями, то у лонсдейлита эта структура гексагональна и состоит только из двух слоев.

Именно это небольшое отличие, по теоретическим расчетам, придает материалу на 58% большую жесткость.

Впервые кристаллы этого минерала, хоть и небольшие и с примесями, обнаружили еще в 1960-х годах в обломках упавшего на территории Аризоны метеорита Каньон-Диабло около 50 тысяч лет назад.

Однако воспроизвести его в лаборатории долгое время не удавалось. Из-за сложности получения чистых и достаточно больших образцов для анализа само существование гексагонального алмаза как стабильной структуры ставилось под сомнение многими учеными.

Прорыв совершила команда исследователей из Центра передовых исследований науки и технологий высокого давления в Пекине. Вдохновившись естественным процессом образования лонсдейлита при столкновении метеорита с Землей, они воспроизвели схожие экстремальные условия в лаборатории. Для этого ученые использовали ячейку с алмазными наковальнями — устройство, сжимающее образец между двумя идеально плоскими алмазными поверхностями.

В качестве исходного материала они взяли очищенный графит. Его медленно сжимали под давлением около 20 гигапаскалов (что эквивалентно 200 тысячам атмосфер), заставляя плоские слои углерода соединяться между собой.

Затем с помощью лазера образец точечно нагревали до температуры более 1400 градусов, что способствовало формированию новой гексагональной структуры. После этого давление медленно снижали, чтобы полученный кристалл не превратился обратно в графит.

В результате, ученые получили небольшие, но стабильные диски гексагонального алмаза. Хотя образцы все еще содержали примеси обычного кубического алмаза, их уникальную структуру подтвердили с помощью электронной микроскопии и рентгеновской кристаллографии.

Предполагается, что уже через 10 лет этот материал сможет заменить обычные алмазы в таких отраслях как высокоточное машиностроение, буровые инструменты, высокопроизводительная электроника, квантовые технологии и системы управления температурой.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции практически прекратили экспорт алмазов из России в Индию
Российские алмазы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США создали кольцо с лунным метеоритом
Кольцо из лунных камней
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые нашли в 300-летнем метеорите тридимит с уникальной теплопроводностью
метеорит

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?