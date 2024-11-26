Програма "Навчай для України" розпочала прийом заявок — як долучитися молоді до вчителювання

Програма “Навчай для України” залучає вмотивованих людей до вчителювання в маленьких населених пунктах, щоб допомогти кожній дитині реалізувати свій потенціал, незалежно від місця проживання чи народження.
Головні тези:
- Програма “Навчай для України” залучає вчителів до роботи в маленьких громадах для надання якісної освіти дітям.
- Програма має на меті подолання різниці в освітніх можливостях дітей із сіл та міст.
- Брак учителів українських шкіл становить серйозну загрозу для освітньої системи.
- Учасники програми “Навчай” надають дітям нові можливості та допомагають у формуванні майбутнього покоління.
- Програма відкрита для усіх охочи[, навіть без педагогічної освіти, та надає підтримку протягом всього періоду вчителювання.
Що відомо про громадську програму "Навчай для України"
Як зазначається, учасники програми переїжджають до невеликих громад, вчителюють у місцевих школах, організовують додаткові заняття для надолуження освітніх втрат, позакласні активності та важливі проєкти для дітей і громади.
Водночас вони отримують спеціалізоване навчання, індивідуальну роботу з менторами, офіційне працевлаштування, зарплату вчителя та додаткову стипендію для покриття витрат на проживання. А ще — цінний досвід і шанс make the difference.
Мета «Навчай для України» — подолати значний розрив в освітніх можливостях дітей із сіл та міст.
Міжнародне дослідження якості освіти PISA за 2022 рік показало, що різниця у знаннях із математики серед 15-річних підлітків сягає 4,5 роки. Ця проблема посилюється через вплив повномасштабної війни та нестачу вчителів в Україні.
За результатами звіту Дослідницької агенції Fama, здійсненого на замовлення Громадської спілки «Освіторія», за наступні 5 років прогнозований брак учителів становитиме 108 тисяч. Середній вік українських педагогів зараз — 45 років. Вчителів молодших 30 років менш як 10% (24.0 тис.) і ця вікова категорія стрімко зменшується: за останні два роки їх стало на 22% менше.
Цьогоріч програма прагне залучити ще більше людей, готових до викликів і охочих змінювати систему освіти на краще.
Наявність педагогічного фаху для участі в програмі не обовʼязкова. Перед початком роботи учасники проходять 5 тижнів інтенсивного навчання у Літньому інституті та отримують підтримку протягом усього періоду вчителювання.
Як взяти участь у програмі "Навчай для України"
Щоб взяти участь у програмі, потрібно:
мати ступінь бакалавра або магістра будь-якої спеціальності (не обов’язково педагога);
мати впевнені знання одного зі шкільних предметів (будьте готові пройти тест);
бути готовим переїхати до маленького села чи громади на час програми.
З 2017 року програма охопила понад 20 тисяч дітей у 44 школах п’яти областей України: Київській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Одеській та Львівській.
Зараз в межах проєкту в українських школах викладають 29 вчителів, серед яких випускники топових українських і міжнародних університетів, фахівці з бізнесу, ІТ, медіа та інших сфер. Загалом участь у програмі “Навчай” вже взяли 80 учасників та учасниць.
Кінець першої хвилі приймання заявок — 31 січня. Реєстрація за посиланням.
«Навчай для України» — громадська організація, яка входить до глобальної мережі організацій Teach For All, що об'єднує партнерів у 63-х країнах світу. Усі члени мережі працюють для того, щоб діти мали доступ до освіти, підтримку та можливості формувати краще майбутнє для себе і своєї країни. ГО “Навчай для України” працює у двох напрямах: подолання освітньої нерівності та подоланні освітніх втрат.
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