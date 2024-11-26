Програма "Навчай для України" розпочала прийом заявок — як долучитися молоді до вчителювання

Програма “Навчай для України” залучає вмотивованих людей до вчителювання в маленьких населених пунктах, щоб допомогти кожній дитині реалізувати свій потенціал, незалежно від місця проживання чи народження.

Що відомо про громадську програму "Навчай для України"

Як зазначається, учасники програми переїжджають до невеликих громад, вчителюють у місцевих школах, організовують додаткові заняття для надолуження освітніх втрат, позакласні активності та важливі проєкти для дітей і громади.

Водночас вони отримують спеціалізоване навчання, індивідуальну роботу з менторами, офіційне працевлаштування, зарплату вчителя та додаткову стипендію для покриття витрат на проживання. А ще — цінний досвід і шанс make the difference.

Фото — instagram.com/teach4ukraine

Мета «Навчай для України» — подолати значний розрив в освітніх можливостях дітей із сіл та міст.

Міжнародне дослідження якості освіти PISA за 2022 рік показало, що різниця у знаннях із математики серед 15-річних підлітків сягає 4,5 роки. Ця проблема посилюється через вплив повномасштабної війни та нестачу вчителів в Україні.

Фото — instagram.com/teach4ukraine

За результатами звіту Дослідницької агенції Fama, здійсненого на замовлення Громадської спілки «Освіторія», за наступні 5 років прогнозований брак учителів становитиме 108 тисяч. Середній вік українських педагогів зараз — 45 років. Вчителів молодших 30 років менш як 10% (24.0 тис.) і ця вікова категорія стрімко зменшується: за останні два роки їх стало на 22% менше.

Щороку учасники програми «Навчай» стають джерелом натхнення та прикладом для учнів у малих громадах, мотивують їх і допомагають відкривати нові можливості. Ми переконані, що реальні зміни можливі лише завдяки системним діям. Вклад у лідерський розвиток наших учасників і випускників дозволяє досягати не лише короткострокових результатів, а й створювати стійкі зміни, які формуватимуть майбутнє покоління. Особливо важливою ця місія є в умовах повномасштабної війни, — зазначає Інна Рахмістрюк, керівниця програми. Поширити

Цьогоріч програма прагне залучити ще більше людей, готових до викликів і охочих змінювати систему освіти на краще.

Наявність педагогічного фаху для участі в програмі не обовʼязкова. Перед початком роботи учасники проходять 5 тижнів інтенсивного навчання у Літньому інституті та отримують підтримку протягом усього періоду вчителювання.

Як взяти участь у програмі "Навчай для України"

Щоб взяти участь у програмі, потрібно:

мати ступінь бакалавра або магістра будь-якої спеціальності (не обов’язково педагога);

мати впевнені знання одного зі шкільних предметів (будьте готові пройти тест);

бути готовим переїхати до маленького села чи громади на час програми.

Я вирішила долучитися до програми, тому що вірю в ідею, що, якщо ти хочеш жити у свідомому суспільстві, ти маєш взяти відповідальність і докласти зусиль до того, аби виховати це суспільство. — каже Дарʼя Наконечна, яка працювала маркетологинею в ІТ, а зараз викладає англійську в Петровірівському ліцеї на Одещині. Поширити

З 2017 року програма охопила понад 20 тисяч дітей у 44 школах п’яти областей України: Київській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Одеській та Львівській.

Зараз в межах проєкту в українських школах викладають 29 вчителів, серед яких випускники топових українських і міжнародних університетів, фахівці з бізнесу, ІТ, медіа та інших сфер. Загалом участь у програмі “Навчай” вже взяли 80 учасників та учасниць.

Кінець першої хвилі приймання заявок — 31 січня. Реєстрація за посиланням.