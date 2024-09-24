В Україні реформують старшу школу — що зміниться

Міністерство освіти і науки України реформує старшу школу. Таким чином учні після 9 класу зможут обрати одне із двох спрямувань — академічне або професійне.

Що передбачає реформа старшої школи

Як зазначається, учні, які оберуть академічний напрям, зможуть навчатися у ліцеях за обраним профілем, наприклад, STEM або мовно-літературним.

Вони матимуть можливість самостійно вибирати предмети для поглибленого вивчення, а також предмети, що не належать до їхнього профілю, готуючись до вступу у заклади вищої освіти.

Академічні ліцеї будуть великими навчальними закладами, де збиратимуть декілька груп учнів, що дозволить пропонувати різні профілі та навчальні дисципліни на вибір.

Ті, хто обере професійний напрям, зможуть вступити до професійних коледжів або закладів фахової передвищої освіти. Там студенти здобуватимуть професію та вивчатимуть предмети, пов’язані з нею. Після завершення навчання студенти зможуть вирішити, чи виходити на ринок праці, чи продовжувати навчання у вищих навчальних закладах.

Згідно з соціологічним дослідженням, у якому взяли участь понад 80 тисяч респондентів — учнів, батьків, освітян та представників місцевої влади — 91% старшокласників і 83% студентів професійних закладів хотіли б мати можливість вибирати частину предметів.

Реформу підтримують 85% старшокласників, 85% батьків учнів 10-11 класів та 78% батьків учнів 5-6 класів.

Реформа старшої школи змінює ціннісний підхід до освіти. Девʼятикласники самостійно обиратимуть, як вони хочуть навчатися у старшій школі. Це закладено у філософію всієї реформи, і це те, чого, як ми бачимо, прагнуть самі діти. Ми даємо їм свободу. Це одна з важливих, засадничих цінностей людини, — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Поширити

Коли в Україні запрацює реформа старшої школи

Як повідомили в Міносвіти, наразі триває робота над змінами до законодавства, розробляються програми, підручники та навчальні матеріали, проводиться професійний розвиток вчителів і модернізація освітнього середовища у ліцеях і коледжах.

Міносвіти спільно з місцевими громадами також працюють над створенням нової мережі ліцеїв.