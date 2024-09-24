В Україні реформують старшу школу — що зміниться

Міністерство освіти і науки України реформує старшу школу. Таким чином учні після 9 класу зможут обрати одне із двох спрямувань — академічне або професійне.
Головні тези:
- В Україні стартує реформа старшої школи, яка дозволить учням обирати між академічним та професійним напрямком навчання.
- Академічні ліцеї нададуть учням можливість вибору предметів для поглибленого вивчення та готування до вступу вищі навчальні заклади.
- Професійний напрям дозволить студентам отримати професію та визначити свою подальшу кар'єру після закінчення навчання.
- Реформу старшої школи підтримують як учні, так і батьки, що свідчить про потребу в модернізації освітньої системи в Україні.
- Пілотування реформи заплановане на 2025 рік, а національний запуск — на період з 2027 по 2029 роки.
Що передбачає реформа старшої школи
Як зазначається, учні, які оберуть академічний напрям, зможуть навчатися у ліцеях за обраним профілем, наприклад, STEM або мовно-літературним.
Вони матимуть можливість самостійно вибирати предмети для поглибленого вивчення, а також предмети, що не належать до їхнього профілю, готуючись до вступу у заклади вищої освіти.
Академічні ліцеї будуть великими навчальними закладами, де збиратимуть декілька груп учнів, що дозволить пропонувати різні профілі та навчальні дисципліни на вибір.
Ті, хто обере професійний напрям, зможуть вступити до професійних коледжів або закладів фахової передвищої освіти. Там студенти здобуватимуть професію та вивчатимуть предмети, пов’язані з нею. Після завершення навчання студенти зможуть вирішити, чи виходити на ринок праці, чи продовжувати навчання у вищих навчальних закладах.
Згідно з соціологічним дослідженням, у якому взяли участь понад 80 тисяч респондентів — учнів, батьків, освітян та представників місцевої влади — 91% старшокласників і 83% студентів професійних закладів хотіли б мати можливість вибирати частину предметів.
Реформу підтримують 85% старшокласників, 85% батьків учнів 10-11 класів та 78% батьків учнів 5-6 класів.
Коли в Україні запрацює реформа старшої школи
Як повідомили в Міносвіти, наразі триває робота над змінами до законодавства, розробляються програми, підручники та навчальні матеріали, проводиться професійний розвиток вчителів і модернізація освітнього середовища у ліцеях і коледжах.
Міносвіти спільно з місцевими громадами також працюють над створенням нової мережі ліцеїв.
Пілотування реформи стартує у 2025 році в окремих ліцеях, а національний запуск реформи планується на 2027–2029 роки.
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